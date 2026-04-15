Costumes recyclés : le Théâtre royal de Madrid à l'heure de la sobriété

Le Théâtre royal de Madrid se met à la sobriété. Dans une création de La Fiancée vendue , opéra comique du Tchèque Bedrich Smetana, les costumes sont recyclés, les décors récupérés dans les poubelles, dénichés par les employés chez eux ou dans les entrepôts de l'institution.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le spectateur découvrira ainsi trois suspensions de 2,5 tonnes de meubles et d'objets anciens accrochées au-dessus de la scène dans cette nouvelle production lyrique, pensée dans une optique de durabilité et de réutilisation, avec des procédés d'"arte povera", le mouvement artistique radical italien.

Ces trois "nuages" colossaux de 12 m de long sur 6 m de haut évoquent, dans la scénographie conçue par la Française Caroline Genet, les maisons des paysans tchèques.

L'œuvre de Bedrich Smetana, basé sur un livret de l'écrivain nationaliste Karel Sabina, avait pour ambition d'inaugurer un genre national tchèque au sein de l'opéra, en plein processus de construction des identités parmi les peuples d'Europe centrale de l'Empire austro-hongrois.

L'opéra raconte les aventures de la joyeuse paysanne Marenka dans la région de Bohême, promise en mariage à un homme qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle en aime un autre.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est une œuvre "fortement influencée par le folklore tchèque", a expliqué le directeur musical du Théâtre royal, Gustavo Gimeno, et qui permit à Bedrich Smetana de se débarrasser de son étiquette de compositeur "pas suffisamment tchèque".

Le résultat est une œuvre "à la fois comique et dramatique", une œuvre qui va "continuellement du drame à la comédie véritable, voire à la comédie burlesque et caricaturale", a expliqué Laurent Pelly, metteur en scène de cette coproduction du théâtre madrilène avec l'Opéra national de Lyon, l'Opéra de Cologne et le Théâtre de La Monnaie de Bruxelles, où elle se rendra ensuite.

AFP/VNA/CVN