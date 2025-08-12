Un sommet entre les présidents américain et sud-coréen prévu le 25 août

Le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontrera son homologue américain Donald Trump le 25 août aux États-Unis pour des discussions attendues sur le commerce, a annoncé le 12 août sa porte-parole.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

"Le président Lee Jae-myung se rendra aux États-Unis du 24 au 26 août pour un sommet la République de Corée - États-Unis le 25 à l'invitation du président Donald Trump", a indiqué lors d'un point presse la porte-parole de la présidence sud-coréenne, Kang Yu-jung.

M. Lee a été élu début juin et il n'a pas encore rencontré le président des États-Unis, qui sont un allié clé de Séoul.

Les discussions entre le dirigeant de centre gauche et Donald Trump devraient porter sur un développement des relations bilatérales vers un "partenariat stratégique complet tourné vers le futur", a précisé Mme Kang.

Alors que la République de Corée et États-Unis ont conclu un accord fixant à 15% les droits de douane américains sur les produits sud-coréens, la coopération économique sera au menu, en particulier concernant les "semi-conducteurs, les batteries et les chantiers navals", mais aussi les "technologies avancées et les minéraux essentiels", selon la porte-parole.

En dévoilant en juillet le niveau des surtaxes sur les exportations sud-coréennes, abaissé par rapport à la menace initiale de 25%, Donald Trump avait affirmé que Séoul allait "donner" 350 milliards de dollars américains en investissements aux États-Unis, et acheter pour 100 milliards de ressources énergétiques. Il avait aussi évoqué une "grosse somme d'argent" supplémentaire devant être investie par la République de Corée sans donner de chiffre.

De son côté, Séoul avait déclaré que son statut de poids lourd de la construction navale avait grandement pesé dans les négociations, en étant au cœur d'un projet de revitalisation des chantiers américains.

La République de Corée est le deuxième plus gros constructeur de navires au monde, juste derrière la Chine, ce qui suscite l'intérêt de Donald Trump.

Hanwha Ocean, l'un des plus importants acteurs du secteur sud-coréen, est devenu en 2024 la première entreprise non-américaine autorisée à réaliser des maintenances en cale sèche sur un bâtiment de la marine des États-Unis.

AFP/VNA/CVN