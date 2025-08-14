Le chef de l'armée israélienne approuve le "cadre général" du plan d'attaque contre Gaza

Le chef militaire israélien Eyal Zamir a approuvé mercredi 13 août le cadre général d'un plan gouvernemental visant à étendre l'offensive à Gaza vers des zones qui ne sont pas encore sous contrôle israélien.

>> Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exhorte Israël à arrêter son projet de prise de contrôle de Gaza

>> Nétanyahou promet de mettre en œuvre le plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza

L'offensive visera ensuite les camps de réfugiés du centre de Gaza et la zone sud d'Al Mawasi, où la plupart des 2,2 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge, selon un communiqué de l'armée israélienne.

Les principes du plan ont été approuvés lors d'une réunion des responsables de la sécurité plus tôt mercredi, indique le communiqué, ajoutant que "le concept central du plan pour les prochaines étapes dans la bande de Gaza avait été présenté et approuvé, conformément à la directive de l'échelon politique".

L'approbation de M. Zamir est intervenue trois jours après que le Premier ministre Benyamin Nétanyahou eut déclaré que l'armée avait reçu l'ordre d'entrer dans la "phase décisive" de la guerre à Gaza, visant à s'emparer des derniers bastions du Hamas dans la ville de Gaza, des camps de réfugiés dans le centre de Gaza et dans la région sud d'Al Mawasi, un ordre largement condamné par la communauté internationale alors que la crise humanitaire à Gaza s'aggrave.

