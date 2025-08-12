Chine et Brésil peuvent montrer l'exemple en matière d'unité et d'indépendance dans les pays du Sud global

Le président chinois Xi Jinping a déclaré le 12 août que la Chine était prête à travailler avec le Brésil pour montrer l'exemple en matière d'unité et d'indépendance parmi les grands pays du Sud global, et à construire ensemble un monde plus juste et une planète plus durable.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a fait ces remarques lors d'un entretien téléphonique avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Les relations entre la Chine et le Brésil sont à leur meilleur niveau historique, avec la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Brésil et l'alignement des stratégies de développement des deux pays qui ont bien commencé et progressent sans heurts, a indiqué le président chinois.

La partie chinoise est prête à travailler avec le Brésil pour saisir les opportunités, renforcer la coordination et obtenir davantage de résultats de coopération mutuellement bénéfique, a-t-il ajouté.

M. Xi a également annoncé que la Chine soutenait le peuple brésilien dans la défense de sa souveraineté nationale et appuyait le Brésil dans la sauvegarde de ses droits et intérêts légitimes, exhortant tous les pays à s'unir pour lutter résolument contre l'unilatéralisme et le protectionnisme.

Notant que le mécanisme des BRICS est une plateforme clé pour établir un consensus dans les pays du Sud global, il a félicité le Brésil pour avoir accueilli avec succès le récent sommet des BRICS.

M. Xi a appelé les pays du Sud global à préserver ensemble l'équité et la justice internationales, à défendre les normes fondamentales régissant les relations internationales et à protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement.

La Chine et le Brésil devraient continuer à relever les défis mondiaux, garantir le succès de la prochaine Conférence des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra dans la ville brésilienne de Belém, et promouvoir le rôle du groupe des "Amis de la paix" dans la facilitation d'un règlement politique de la crise ukrainienne, a-t-il conclu.

Pour sa part, M. Lula a déclaré que le Brésil accordait une grande importance à ses relations avec la Chine et souhaitait renforcer la coopération bilatérale, approfondir l'alignement stratégique et promouvoir un plus grand développement des relations entre les deux pays.

Il a informé M. Xi de la situation récente des relations du Brésil avec les États-Unis, ainsi que de la position de principe inébranlable du Brésil en matière de sauvegarde de sa propre souveraineté.

M. Lula a fait l'éloge des efforts de la Chine pour défendre le multilatéralisme et préserver les règles du libre-échange, ainsi que son rôle responsable dans les affaires internationales.

Il a ajouté que le Brésil était prêt à renforcer sa communication et sa coordination avec la Chine dans le cadre de mécanismes multilatéraux tels que les BRICS, à s'opposer aux pratiques d'intimidation unilatérales et à préserver les intérêts communs de tous les pays.

Xinhua/VNA/CVN