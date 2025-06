Faire de la propriété intellectuelle un levier stratégique du développement

Dans le contexte actuel de mondialisation et de la 4 e Révolution industrielle, les actifs de propriété intellectuelle s'imposent comme une ressource cruciale pour le développement économique, l'innovation et la compétitivité nationale.

>> Coopération dans la protection de la propriété intellectuelle et la prévention des produits contrefaits

>> Le Vietnam publie la première édition de son Indice provincial de l’innovation

>> Le Vietnam promeut sa coopération avec l'OMPI dans le domaine de la propriété intellectuelle

>> Lutte contre les produits contrefaits et les violations de la propriété intellectuelle

Photo : HNM/CVN

Au Vietnam, le rôle de la propriété intellectuelle ne cesse de croître, particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique, qui porte sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Pilier du développement durable

Le Parti et l’État ont clairement identifié les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme trois piliers stratégiques pour faire du Vietnam un pays industriel moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Dans cette stratégie, la propriété intellectuelle joue un rôle central en tant qu’outil de protection et de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, a souligné que la propriété intellectuelle doit transformer les résultats de la recherche en actifs échangeables, condition indispensable pour faire émerger un véritable marché de la science, de la technologie et de l’innovation. C’est un facteur décisif pour permettre au Vietnam de se développer rapidement et durablement.

De nombreux obstacles à surmonter

Malgré cette prise de conscience, la protection et l’exploitation efficace de la propriété intellectuelle au Vietnam font encore face à de nombreux défis. Nguyên Trung Chính, président exécutif du groupe technologique CMC, a déclaré sans détour : "Le Vietnam applique encore mal les droits d’auteur. Si les inventions peuvent être copiées facilement, alors personne ne voudra plus innover. C’est là le véritable nœud du problème".

Les violations de droits, la contrefaçon et les produits contrefaits restent fréquents, et la capacité à valoriser commercialement les actifs de propriété intellectuelle demeure très limitée. Le taux de commercialisation des brevets au Vietnam n’est que de 0,1%, bien inférieur à la moyenne mondiale (5%) ou à celle des pays développés (10%).

Le système d’information et d’évaluation des actifs de propriété intellectuelle est encore fragmenté, et il manque d’institutions spécialisées en conseil, protection, évaluation et commercialisation. En matière de formation, peu d’universités proposent des cursus spécialisés, et le pays souffre d’un manque de personnel qualifié pour l’examen des brevets, des marques et des dessins industriels.

Hanoï en tête pour bâtir une "Ville créative"

Hanoï est la localité leader au Vietnam en matière de dépôts de demandes de propriété intellectuelle. Pour renforcer encore cette dynamique, la capitale prévoit de développer des zones technologiques de pointe et des centres d’innovation, en se concentrant sur l’intelligence artificielle, la blockchain, les technologies vertes et la transformation numérique.

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyên Quôc Hà, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hanoï, la ville entend également intensifier l’éducation et la communication sur la propriété intellectuelle afin d’élever la conscience collective sur la valeur de ces actifs. En parallèle, Hanoï coopère avec le ministère des Sciences et des Technologies pour mettre en œuvre un programme de développement de la propriété intellectuelle à l’horizon 2030, conformément aux nouvelles politiques issues de la Loi sur la capitale.

Vers un écosystème performant

Selon Luu Hoàng Long, directeur de l'Office national de la propriété intellectuelle, son institution s'efforce d'améliorer les politiques de soutien à la protection, à la valorisation et à la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle. Les efforts porteront aussi sur la sensibilisation de la population et le soutien aux entreprises pour transformer la propriété intellectuelle en un véritable pilier stratégique.

Faire évoluer la perception de la propriété intellectuelle- d'un simple outil juridique vers un actif stratégique national - constitue une étape essentielle pour bâtir une économie créative, dynamique et résiliente.

VNA/CVN