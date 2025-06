La préservation de la biodiversité marine, une mission urgente

Photo : VNA/CVN

La conférence a porté sur plusieurs axes essentiels : la préservation de la biodiversité marine en tant que levier du développement durable ; un aperçu des textes politiques liés à la préservation de la biodiversité et leur mise en œuvre ; quelques résultats et leçons tirés des initiatives de conservation marine et de développement communautaire au Vietnam ; une illustration concrète à travers le projet de conservation des tortues marines à Con Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu.

Ces thématiques sont étroitement liées au thème "Lutte contre la pollution plastique" lancé par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2025.

L'objectif est d'appeler les pays du monde entier à prendre des mesures rigoureuses pour remédier à la pollution plastique.

C'est la deuxième fois en trois ans que ce thème est sélectionné, démontrant ainsi clairement la priorité mondiale accordée à la lutte contre la pollution plastique.

Cela réaffirme également l'engagement en faveur d’une utilisation efficace des ressources, de la protection de la biodiversité, de la promotion de l’innovation, ainsi que du renforcement de la coopération régionale et mondiale, en faveur d'une économie circulaire et d'un développement durable.

Le Vietnam est reconnu comme l’un des 12 centres mondiaux de biodiversité. Le pays compte actuellement 173 aires protégées, dont 33 parcs nationaux, 66 réserves naturelles, 18 zones de conservation des espèces et des habitats, ainsi que 56 zones de protection paysagère.

Par ailleurs, neuf zones humides du Vietnam ont été reconnues comme sites Ramsar d’importance mondiale, et le pays dispose de 11 réserves de biosphère mondiales, dont six réserves mondiales de biosphère côtières et insulaires, à savoir Cat Bà, les zones humides du fleuve Rouge, Cù Lao Cham, la mangrove de Cân Gio, le cap de Cà Mau, ainsi que les zones littorales et insulaires de Kiên Giang.

Cependant, ces dernières années, la biodiversité marine est de plus en plus menacée.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses espèces animales et végétales déclinent, certaines étant même en danger d’extinction.

Les récifs coralliens vietnamiens se trouvent également dans un état préoccupant.

Parmi les quelque 200 sites coralliens étudiés, les données montrent une diminution rapide de la couverture corallienne.

Sans mesures concrètes, les récifs coralliens du Vietnam pourraient disparaître dans un avenir proche, emportant avec eux l’ensemble des espèces qui en dépendent.

Dans son discours d’ouverture, le Docteur Nguyên Song Tùng, directeur de l’Institut de géographie humaine et de développement durable, a souligné que les interventions lors de la conférence contribuaient de manière significative à la mise en œuvre de la Résolution 36-NQ/TW du 8e plénum du Comité central du Parti (XIIe mandat), portant sur la "Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045", tout en contribuant à résoudre et à prévenir les risques de déséquilibre, de dépassement du seuil de tolérance des écosystèmes, de réduction de la valeur des écosystèmes marins vulnérables et d'impacts négatifs du développement socio-économique sur la nature et la biodiversité.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement et du Mois d’action pour l’environnement, le Docteur Dang Xuân Thanh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a appelé chaque fonctionnaire et travailleur à agir concrètement pour la protection de l’environnement, à travers des gestes simples et efficaces tels que : réduire l’usage des sacs plastiques, limiter les déchets plastiques, trier et recycler les déchets, planter des arbres, utiliser l’énergie de manière économique et efficiente...

Il a suggéré que les scientifiques présents puissent, à travers cette conférence, proposer des axes de recherche sur le rôle des sciences sociales et humaines dans la préservation de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, la lutte contre le changement climatique et la conciliation entre une croissance économique rapide mais durable et la préservation de l’environnement.

Ces études serviront de base à la proposition des conseils au Parti et au gouvernement sur la planification des politiques et stratégies de développement.

NDEL/VNA/CVN