Production d'hydrocarbures : accords d'investissement d'une valeur de 340 millions d'USD

L'Égypte a signé dimanche 28 juillet des accords d'investissement d'une valeur de 340 millions d'USD pour stimuler la production de pétrole et de gaz.

Le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales a signé dimanche 28 juillet deux accords avec des entreprises internationales en vue d'investir 340 millions d'USD pour stimuler la production de pétrole et de gaz en Méditerranée et dans le golfe de Suez.

Après des discussions entre le ministre égyptien du Pétrole, Karim Badawi, et des dirigeants de compagnies pétrolières et gazières internationales, un accord d'investissement de 222 millions d'USD a été signé avec Shell Egypt et Petronas (Malaisie) pour stimuler la production de gaz naturel dans la région du delta occidental de la Méditerranée.

L'accord prévoit le forage de trois puits et la mise en place d'installations maritimes. En outre, un accord de 120 millions d'USD avec "Cheiron Energy" a également été signé pour augmenter la production de pétrole dans le golfe de Suez.

