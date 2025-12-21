Chypre a envoyé une nouvelle cargaison d'aide humanitaire à Gaza

Chypre a annoncé samedi 20 décembre avoir envoyé une nouvelle cargaison d'aide humanitaire à la bande de Gaza dans le cadre des efforts de secours internationaux en cours.

>> Chypre : accord pour poursuivre le processus en vue d'une réunification

>> Chypre confirme une importante découverte de gaz dans un bloc offshore

>> Gaza : 16 morts après des pluies torrentielles, selon la Défense civile

>> Gaza : l’Égypte et la France réaffirment l’importance d’un État palestinien

Photo : CTV/CVN

Selon les autorités chypriotes, 44 conteneurs transportant au total environ 950 tonnes de matériaux ont été chargés vendredi sur un navire marchand dans le port du sud de Limassol. Le bateau devrait arriver au port israélien d'Ashdod d'ici samedi 20 décembre en fin de journée.

Des responsables locaux ont indiqué que la cargaison, qui fait partie d'une initiative humanitaire conjointe impliquant Chypre, la France, la Slovaquie, le Koweït et les Emirats arabes unis, sera livrée à Gaza via le couloir d'aide maritime d'Amalthea, ajoutant que les autorités de sécurité israéliennes ont déjà inspecté le cargaison d'aide à Chypre, ce qui devrait faciliter son transfert rapide vers Gaza sans contrôles de sécurité supplémentaires.

De son côté, Victor Papadopoulos, directeur du bureau de presse du président chypriote, a précisé que l'aide est principalement constituée de produits alimentaires et d'articles sanitaires. Il a également noté que c'est la cinquième livraison d'aide depuis Chypre depuis août, et que des itinéraires d'aide supplémentaires sont prévus pour janvier.

Selon M. Papadopoulos, le volume total de l'aide humanitaire envoyée à Gaza depuis le lancement de l'initiative d'aide chypriote Amalthea en mars 2024 a atteint environ 30.000 tonnes à ce jour.

Xinhua/VNA/CVN