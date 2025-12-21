Le chef des services de renseignement turcs rencontre une délégation du Hamas à Istanbul

Le directeur de l'Organisation nationale du renseignement turc, Ibrahim Kalin, a rencontré samedi 20 décembre à Istanbul Khalil al-Hayya, membre du Bureau politique et négociateur en chef du Hamas, afin de discuter de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a rapporté l'agence Anadolu.

Au cours des discussions, le responsable du Hamas a dit que le groupe respecte les termes du cessez-le-feu et a souligné les "violations israéliennes", a rapporté Anadolu, citant des sources turques anonymes.

La réunion a porté principalement sur le rôle de la Turquie en tant que garant et ses efforts pour assurer le maintien du cessez-le-feu. Les deux parties ont également discuté des conditions nécessaires pour passer à la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, notamment les mesures à prendre pour résoudre les questions en suspens et faire avancer les négociations. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la réconciliation nationale palestinienne et à l'objectif de création d'un Etat palestinien indépendant, selon Anadolu.

Israël et le Hamas devront faire des compromis difficiles lors de la prochaine phase de l'accord, qui est au point mort depuis des semaines. Le Hamas devrait renoncer à ses armes et à son contrôle, tandis qu'Israël devrait autoriser une force internationale à prendre en charge la sécurité, selon les sources.

