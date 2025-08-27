Après un solide semestre, Lego veut continuer sa percée sur le marché du jouet

Fort d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires en hausse de plus de 10% au premier semestre, le groupe danois Lego entend continuer à gagner des parts de marché en dépit d'un environnement mondial volatil, a affirmé mercredi 27 août son directeur général dans un entretien à l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Sur ces dernières années, nous avons été capables d'aller au-delà de la croissance du marché et de gagner des parts de marché de manière assez constante", a dit Niels Christiansen.

"Je ne crois pas que ce soit fini", a-t-il ajouté.

De janvier à juin, le roi de la brique en plastique a enregistré un bénéfice net de 9 milliards de couronnes (1,2 milliard d'euros), un bond de 10% sur un an.

Son chiffre d'affaires a progressé de 12%, à 34,6 milliards de couronnes, réalisant sa sixième hausse consécutive.

"Le monde a connu des défis et de la volatilité, mais je pense que notre modèle opérationnel et l'engagement (de l'équipe) ont été vraiment bons", s'est félicité le dirigeant.

Sur ce semestre, la variété du portefeuille de jouets - qui s'est enrichi de 314 nouveaux produits, l'excellente réputation de la marque et l'ouverture de 24 nouveaux magasins, portant le total à 1.079, ont contribué à inscrire dans la durée l'embellie connue au moment des confinements liés à la pandémie de COVID-19, estime-t-il.

L'entreprise familiale, toujours aux mains des héritiers du fondateur Ole Kirk Christiansen et non coté en Bourse, peut compter sur une machine très bien huilée avec des usines propres dispersées à travers le monde.

"La formule fonctionne très bien", a estimé son patron.

Sur les six premiers mois de l'année, le marché du jouet a grossi de 6,9% et Lego a progressé à un rythme deux fois supérieur, a-t-il noté.

Numéro un du jouet depuis 2020, selon le cabinet d'analyse de marché Statista, devant les japonais Bandai Namco et les américains Mattel et Hasbro, Lego a été fondé en 1949.

Après des difficultés dans les années 2000, le groupe familial s'est redressé en misant notamment sur les franchises et les films, comme Ninjago.

AFP/VNA/CVN