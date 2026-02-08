Législatives au Japon : la Première ministre en passe de gagner son pari

Les Japonais votent dimanche 8 février pour des élections législatives anticipées qui devraient consacrer le Parti libéral-démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi.

Portée par un début de mandat en état de grâce, la dirigeante nationaliste Sanae Takaichi, première femme à diriger le pays, a promis samedi 7 février, lors d'un meeting électoral à Tokyo devant des milliers de sympathisants, de "rendre le Japon plus prospère et plus sûr".

Elle s'est engagée à "pousser le bouton de la croissance" au Japon. Quant à l'immigration, les critères "sont déjà devenus un peu plus stricts, afin que les terroristes, mais aussi les espions industriels, ne puissent pas entrer facilement", a-t-elle lancé.

Le 19 janvier, la Première ministre avait annoncé la dissolution de la Chambre basse du Parlement et lancé dans la foulée une campagne-éclair historique de 16 jours.

Surfant sur une opinion très favorable, elle en avait même fait une affaire personnelle interpellant les électeurs : "Takaichi est-elle apte à être Première ministre ? J'ai voulu laisser le peuple souverain décider".

Pour ce scrutin, la dirigeante mise en effet sur ses bons sondages pour doper les scores du PLD (droite nationaliste) qu'elle dirige depuis l'automne, alors que la coalition gouvernementale n'est majoritaire que de justesse au Parlement.

Bien qu'en léger recul ces dernières semaines, son gouvernement bénéficie de taux d'opinions favorables avoisinant les 70%, largement supérieurs à ceux des gouvernements précédents. Arrivée au pouvoir en octobre, elle est en passe de réussir son pari et de redonner une majorité au PLD. C'est en tout cas ce que prédisent les observateurs.

