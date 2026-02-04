Le point de passage de Rafah voit passer un deuxième groupe de Palestiniens revenant d'Égypte vers Gaza

Le poste-frontière de Rafah a vu passer le 3 février le deuxième groupe de Palestiniens revenant dans la bande de Gaza depuis l'Égypte après sa réouverture la veille, a rapporté la chaîne publique égyptienne Al-Qahera News.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon elle, ce groupe est arrivé plus tôt dans la journée du côté égyptien du poste-frontière pour accomplir les formalités d'entrée avant de retourner dans l'enclave palestinienne. Ses membres avaient auparavant reçu des soins médicaux et des traitements de santé dans des hôpitaux égyptiens.

Dans le même temps, des médias palestiniens ont rapporté qu'un autocar transportant 12 rapatriés était arrivé lundi soir au complexe médical Nasser de Khan Younès, à Gaza, après avoir traversé Rafah.

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré qu'environ 22.000 Palestiniens ont besoin d'un traitement urgent en dehors de l'enclave, dont plus de 400 cas vitaux.

Le côté palestinien du point de passage a officiellement repris ses activités le 2 février pour la première fois depuis mai 2024, après une première réouverture à titre d'essai dimanche, dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Après la réouverture, le ministère égyptien de la Santé a indiqué qu'environ 12.000 médecins dans 150 hôpitaux avaient été mis en état d'alerte pour accueillir les Palestiniens blessés et les patients.

Un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de conflit qui ont fait au moins 71.800 morts et plus de 171.500 blessés côté palestinien, selon les autorités sanitaires gazaouies.

Xinhua/VNA/CVN