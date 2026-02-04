Le président de la Colombie affirme que Trump a accepté de jouer les médiateurs avec l'Équateur

>> Trump suspend l'aide américaine à la Colombie et prévoit de nouveaux droits de douane
>> La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine
>> États-Unis - Colombie : les présidents Trump et Petro se rencontreront le 3 février à Washington
|Le président américain Donald Trump (gauche) et son homologue colombien Gustavo Petro.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Les deux voisins sud-américains se sont mutuellement imposés des droits de douane de 30%, Quito accusant Bogota de ne pas en faire assez pour contrôler sur son territoire des groupes de narcotrafiquants qui traversent leur frontière commune.
Lors de sa première rencontre avec M. Trump le 3 février à la Maison Blanche, M. Petro a demandé à ce dernier de jouer les médiateurs pour surmonter la crise avec le président équatorien, Daniel Noboa, allié de Washington dans la région.
"Il a dit +bon, je vais l'appeler+", a déclaré le président de gauche dans une interview à la station Caracol Radio.
AFP/VNA/CVN