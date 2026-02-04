États-Unis

La Chambre des représentants adopte le plan de financement approuvé par le Sénat

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le 3 février un plan de financement approuvé par le Sénat, mettant ainsi fin à la brève coupure des fonds fédéraux qui avait entraîné une fermeture partielle du gouvernement à partir du 31 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

La chambre basse du Congrès a approuvé ce plan par 217 voix contre 214. L'adoption du texte par la Chambre fait suite à l'approbation du plan de financement par le Sénat américain le 31 janvier au soir, quelques heures seulement avant l'expiration des crédits alloués à plusieurs ministères.

Le projet de loi doit maintenant être soumis au président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il le signerait "immédiatement".

Ce nouveau plan de financement permettra de financer de nombreuses agences fédérales américaines jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire qui s'achève le 30 septembre.

Les ministères concernés sont le département de la Défense, le département de l'Éducation, le département de la Santé et des Services sociaux, le département du Travail, le département des Transports et le département du Logement et du Développement urbain.

Le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS), initialement inclus dans le budget global, a été supprimé du texte. Ce département bénéficiera en revanche d'un financement provisoire de deux semaines de même niveau que son financement actuel, permettant ainsi aux deux partis et à la Maison-Blanche de poursuivre leurs négociations sur l'application des lois sur l'immigration.

Xinhua/VNA/CVN