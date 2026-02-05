Le chef de l'ONU considère la fin du traité New START comme un moment grave pour la paix mondiale et la sécurité internationale.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti mercredi 4 février que l'expiration du Nouveau traité de réduction des armes stratégiques (New START) signé entre la Russie et les États-Unis, marque un moment grave pour la paix mondiale et la sécurité internationale.

>> Russes et Américains vers une prolongation du traité New Start

>> L'ONU salue l'extension du nouveau traité START

>> Poutine propose de prolonger d'un an les limites du traité New Start

Photo : AP/VNA/CVN

"Pour la première fois en plus d'un demi-siècle, nous sommes confrontés à un monde sans aucune limite contraignante sur les arsenaux nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique, les deux États qui possèdent la grande majorité des stocks mondiaux d'armes nucléaires", a déclaré M. Guterres dans un communiqué.

Le traité New START, qui limite le nombre d'ogives nucléaires déployées et de vecteurs stratégiques de la Russie et des États-Unis, expire jeudi 5 février.

Tout au long de la guerre froide et après celle-ci, le contrôle des armes nucléaires entre les deux pays a contribué à éviter une catastrophe. Il a instauré la stabilité et, combiné à d'autres mesures, a permis d'éviter des erreurs de calcul dévastatrices. Plus important encore, il a facilité la réduction de milliers d'armes nucléaires dans les arsenaux nationaux. Le contrôle des armes stratégiques a considérablement amélioré la sécurité de tous, notamment celle des populations des États-Unis et de la Russie, a poursuivi M. Guterres.

L'expiration du traité New START ne pouvait pas survenir à un pire moment, alors que le risque d'utilisation d'une arme nucléaire est le plus élevé depuis des décennies, a-t-il déploré.

"Pourtant, en cette période d'incertitude, nous devons rechercher l'espoir. C'est l'occasion de repartir à zéro et de créer un régime de contrôle des armements adapté à un contexte en rapide évolution", a recommandé M. Guterres. "Je me réjouis que les présidents des deux pays ont clairement indiqué être conscients de l'impact déstabilisateur d'une course aux armements nucléaires et de la nécessité d'empêcher le retour à un monde de prolifération nucléaire incontrôlée. Le monde attend désormais de la Fédération de Russie et des États-Unis qu'ils traduisent leurs paroles en actes".

M. Guterres a exhorté les deux États à revenir sans délai à la table des négociations et à convenir d'un nouveau cadre qui rétablisse des limites vérifiables, réduise les risques et renforce la sécurité mondiale commune.

Le traité New START, entré en vigueur en 2011, était le dernier pacte de contrôle des armements entre la Russie et les États-Unis après le retrait de Washington du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) en 2019.

Xinhua/VNA/CVN