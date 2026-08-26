L’éducation nationale vise des percées grâce à des réformes internes approfondies

À l’approche de l’année scolaire 2026-2027 et un an après la promulgation par le Politburo de la Résolution n°71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, a fait le point sur les premiers résultats obtenus par le secteur, les défis qui subsistent et les priorités pour la prochaine étape.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a déclaré qu’une année ne suffisait pas pour évaluer pleinement l’impact d’une résolution d’une telle envergure et aux objectifs à long terme. Toutefois, la première année de mise en œuvre a jeté des bases solides pour la prochaine étape, celle des percées. À la mi-août, 35 des 76 tâches spécifiques avaient été accomplies, sans aucun retard. Quatre lois, deux résolutions de l’Assemblée nationale, 25 décrets et résolutions du gouvernement, 16 décisions du Premier ministre et 78 circulaires ministérielles avaient été promulgués.

Plusieurs mesures majeures ont commencé à entrer en vigueur, notamment l’exonération des frais de scolarité et les préparatifs en vue de l’adoption de manuels scolaires communs. La construction de 108 internats inter-niveaux dans les communes frontalières a également été lancée ; la première phase devrait permettre d’ajouter 4.396 salles de classe pour près de 113.000 élèves.

La formation dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et des technologies stratégiques a enregistré des progrès notables : les étudiants en STIM représentaient 32,5% des effectifs universitaires en 2026, tandis qu’environ 110.000 étudiants suivaient un cursus dans des domaines clés de l’ingénierie et des technologies stratégiques. Quatre-vingt-dix programmes de valorisation des talents en STIM, destinés aux ingénieurs et aux étudiants en master, sont actuellement mis en œuvre au sein de 23 établissements d’enseignement supérieur.

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Il s’agit des pas concrets visant à élargir les opportunités d’apprentissage et à préparer les ressources humaines et les talents nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences de développement du pays, a-t-il indiqué.

Parallèlement, la gouvernance de l’éducation évolue, passant d’une approche essentiellement administrative et procédurale à un modèle davantage fondé sur des normes, la qualité, les données et les résultats d’apprentissage, le tout s’accompagnant d’une décentralisation accrue et d’une plus grande responsabilisation.

La transformation numérique a franchi une nouvelle étape, passant de la simple numérisation des procédures au développement d’infrastructures de données pour l’administration, l’enseignement, les examens et les admissions. Les bases de données du secteur couvrent désormais quelque 50.000 établissements d’enseignement, plus de 27 millions d’élèves et d’étudiants ainsi que plus de 1,4 million d’enseignants. Au mois d’août, plus de 18 millions de dossiers scolaires et universitaires numériques ainsi que plus de 13 millions de diplômes et certificats avaient été numérisés.

Le ministre Hoàng Minh Son a souligné que l’IA devait être utilisée de manière appropriée au service de l’éducation, en aidant les élèves à développer une réflexion plus approfondie et une plus grande créativité, plutôt qu’en remplaçant les enseignants ou l’apprentissage et le raisonnement propres aux élèves.

Il a toutefois reconnu que la première année s’était principalement concentrée sur la mise en place des fondations et des conditions propices, tandis que les améliorations qualitatives concernant l’éducation, les enseignants, les apprenants et les ressources humaines demeuraient insuffisamment visibles.

Le décalage entre les politiques et leur mise en œuvre continuait de poser un défi majeur, s’ajoutant aux pénuries d’enseignants et de salles de classe, à la surpopulation scolaire dans certaines zones urbaines et industrielles, ainsi qu’à des problèmes tels qu’une éducation axée uniquement sur les résultats, la tricherie aux examens, le recours inapproprié au soutien scolaire privé et la violence en milieu scolaire.

Le ministre Hoàng Minh Son a déclaré que la prochaine phase devait par conséquent se concentrer sur des changements de fond. Il a soutenu que les avancées ne devaient pas provenir uniquement des institutions, des politiques ou de ressources supplémentaires, mais surtout de réformes internes profondes au sein du secteur de l’éducation, touchant à la gouvernance des établissements, au corps enseignant, aux programmes scolaires, aux méthodes d’enseignement et d’apprentissage, ainsi qu’aux examens et à l’évaluation. En fin de compte, la réussite doit se traduire par de meilleurs enseignants, de meilleurs élèves, de meilleures écoles et des ressources humaines de meilleure qualité.

Concernant la restructuration du réseau scolaire en vue de la nouvelle année scolaire, il a souligné que ce processus ne devait pas être perçu comme une simple réduction mécanique du nombre d’établissements. Son objectif primordial est de mettre en place un système plus rationnel, d’optimiser l’utilisation des enseignants, des infrastructures et des ressources d’investissement, ainsi que d’élargir l’accès équitable à une éducation de qualité.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la restructuration n’était qu’un point de départ. Les localités devront poursuivre le suivi de l’affectation des enseignants, remédier aux pénuries et aux excédents, améliorer la gouvernance scolaire et veiller à ce que la restructuration ne réduise pas les opportunités éducatives, notamment pour les élèves des zones reculées, montagneuses et frontalières.

Concernant la réduction de la pression inutile sur les élèves, il a déclaré que la priorité pour l’année scolaire 2026-2027 serait une réforme en profondeur des établissements scolaires, en particulier des méthodes d’enseignement et d’évaluation. L’éducation doit s’éloigner des cours magistraux, de l’apprentissage par cœur et de la simple préparation aux examens, et privilégier l’apprentissage autonome, l’expérience pratique, la pensée critique, la créativité et la résolution de problèmes.

Le ministre Hoàng Minh Son a également souligné que la réussite des élèves ne devait pas se mesurer uniquement à l’aune des notes ou des diplômes. Chaque élève possède des aptitudes, des points forts et un parcours de développement qui lui sont propres ; l’éducation doit les aider à s’épanouir, à acquérir des connaissances et des compétences, à préserver leur santé et à forger leur caractère, tout en renforçant leur confiance en l’avenir.

Se tournant vers l’avenir, il a exprimé sa reconnaissance envers les enseignants et les responsables de l’éducation à travers le pays, tout en appelant à une amélioration constante des politiques et des conditions de travail du corps enseignant. Il a encouragé les élèves à apprendre dans une optique de compréhension, d’application pratique et d’épanouissement personnel, et a exhorté les parents à privilégier les progrès de leurs enfants plutôt que de les comparer à d’autres.

Il a conclu en affirmant que les objectifs majeurs de la Résolution N°71-NQ/TW se concrétiseraient par des changements tangibles dans chaque classe et chaque établissement scolaire, les réformes éducatives se traduisant par une meilleure qualité des enseignants et des élèves, ainsi que par un système éducatif plus solide.

VNA/CVN