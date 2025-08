Mettre en valeur les patrimoines culturels et naturels

>> Préserver le patrimoine de la baie de Ha Long

>> Fusion des provinces : préserver les identités, valoriser les patrimoines

>> Gong : le battement du patrimoine pour un territoire vivant

En couverture, les lecteurs étaient conviés à une immersion captivante dans les beautés inouïes et insoupçonnées du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng (Centre). On rêvait de voguer à bord de frêles embarcations menant aux secrets de la grotte Son Đoòng, considérée comme la plus vaste au monde. Son ambiance, absolument fantastique, magnifiée par les jeux de lumière projetés sur ses parois, révélait un décor majestueux ponctué de stalactites, de stalagmites et de cavités aux formes spectaculaires.

Fier de ses trésors naturels et culturels, le Vietnam a pris part à la 47ᵉ session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, tenue à Paris du 6 au 16 juillet. Conduite par Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Comité national pour l’UNESCO, la délégation vietnamienne a joué un rôle actif dans les échanges, en multipliant les rencontres bilatérales de haut niveau. Nguyên Minh Vu s’est notamment entretenu avec le Pr. Nikolay Nenov (Bulgarie), président du Comité du patrimoine mondial et de sa 47ᵉ session ; Ernesto Renato Ottone Ramirez (Chili), sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture ; et Lazare Eloundou Assomo (Cameroun), directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Tous ont salué le Vietnam comme un partenaire stratégique important et de confiance.

Le 12 juillet, une annonce majeure est venue couronner cette participation : l’ensemble de monu-ments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac a été officiellement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Ce site à portée universelle, le 9e du pays à recevoir cet honneur, s’étend sur les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phòng (Nord). Cette autre merveille vietnamienne regroupe 20 sites emblématiques illustrant des siècles de pèlerinage, de pratiques spirituelles et de transmission culturelle. Une destination incontournable pour les vacanciers d’août.

Autre réjouissante nouvelle : le 13 juillet, à l’issue de la session, les Parcs nationaux de Phong Nha - Ke Bàng (Vietnam) et de Hin Nam No (Laos) ont été réunis en un site transfrontalier unique, désormais reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle.

Quel été radieux pour le pays en forme de S !

Hervé Fayet/CVN