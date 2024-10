Nha Trang prête à émerger comme une "ville du cinéma"

Les récents Prix du Cerf-Volant d'Or 2024 à Nha Trang ont joué un rôle clé dans la transformation de cette ville côtière en une "ville du cinéma" en plein essor, un pôle d'événements cinématographiques nationaux et internationaux.

Avec son envergure croissante et son organisation professionnelle, les prix ont renforcé la présence de Nha Trang sur la carte cinématographique régionale, ouvrant la voie à l'industrie cinématographique vietnamienne pour étendre sa portée mondiale.

Nha Trang est devenue un lieu de tournage recherché au Vietnam, servant de toile de fond à de nombreux films célèbres. Cela a contribué à renforcer la réputation de la ville en tant que destination de choix pour les cinéastes et les touristes.

Selon l'Association du cinéma vietnamien, avec un fort soutien local des autorités et des entreprises, Nha Trang a le potentiel de devenir un pôle cinématographique moderne avec des villages cinématographiques, des musées, des studios et des cinémas ultramodernes.

La ville a déjà accueilli des événements cinématographiques majeurs comme les Prix du Cerf-Volant d'Or pendant trois années consécutives. Selon les experts, avec plus d’investissements et de coopération, Nha Trang pourrait bientôt devenir le nouveau centre cinématographique du pays.

L’Association vietnamienne du cinéma s’est engagée à continuer de soutenir l’industrie cinématographique en organisant des camps et des ateliers d’écriture de scénarios, ainsi que les Golden Kite Awards annuels, offrant ainsi davantage d’opportunités aux cinéastes locaux.

La province de Khanh Hoà poursuit quant à elle une stratégie durable pour aligner ses industries cinématographique et touristique, en veillant à ce que les deux secteurs se développent ensemble.

Avec son charme côtier, Nha Trang gagne progressivement sa place sur la carte des hauts lieux cinématographiques, non seulement à l'échelle nationale mais aussi régionale. Beaucoup pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que cette ville balnéaire ne devienne un symbole culturel et artistique, et peut-être même la "capitale nationale du 7e art".

