Hô Chi Minh, "l’une des personnalités les plus marquantes" du XXe siècle

Le Président Hô Chi Minh est l’une des personnalités les plus marquantes du 20 e siècle, un révolutionnaire dévoué à la cause du Vietnam et un grand mais aussi humble homme, a déclaré le D r . Ruvislei Gonzalez Saez, expert du Vietnam en Amérique latine.

>> Célébration du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh à Cuba

>> Le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des minorités ethniques

>> Inauguration d’un monument du président Hô Chi Minh à Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à La Havane à l’occasion du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890), Gonzalez Saez, également vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam, a affirmé que le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des millions de Vietnamiens et de révolutionnaires du monde entier.

"Nguyên Sinh Cung, Nguyên Tât Thành, Nguyên Ai Quôc, autant de noms pour désigner le grand leader Hô Chi Minh. Sa pensée humaniste et ses réalisations extraordinaires ont dépassé les frontières du Vietnam pour influencer l’humanité tout entière", a-t-il déclaré.

D’après l’expert cubain, Hô Chi Minh était un rêveur et un réaliste à la fois. Il rêvait d’un avenir meilleur pour son peuple et les peuples opprimés du monde, et il est devenu l’architecte d’un nouveau Vietnam. Il a sorti sa nation des ténèbres du colonialisme, éradiqué l’analphabétisme et transformé le Vietnam en un pays socialiste dix fois plus beau qu’avant. Aujourd’hui, le Vietnam est en passe de devenir l’une des 15 économies les plus dynamiques au monde.

Le Dr. González Sáez est particulièrement impressionné par la simplicité, l’humilité et l’accessibilité du Président Hô Chi Minh. Ses enseignements ont une valeur théorique et pratique, démontrant une vision clairvoyante, mais sont également simples, faciles à transmettre et à retenir.

L’expert cubain a affirmé que Hô Chi Minh est un leader admirable du Parti communiste et du peuple vietnamien, un héros de la libération nationale et une éminent homme de culture du monde. Il a laissé de nombreux héritages précieux, sa pensée est la ligne directrice du Parti et de la Révolution vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

La pensée Hô Chi Minh est un système d’arguments, de politique complet et profond sur les questions clés de la Révolution vietnamienne, mais elle a une portée mondiale, en mettant en lumière les problèmes qui touchent l’humanité dans différents continents. C’est pour cette raison que l’Association d’amitié Cuba - Vietnam, l’Institut cubain pour l’amitié avec les peuples (ICAP) et l’Université de La Havane souhaitent étudier de manière profonde la pensée et promouvoir les valeurs de l’héritage de Hô Chi Minh dans la nouvelle ère.

González Sáez a souligné l’importance de chercher et de perpétuer l’héritage de Hô Chi Minh pour le transmettre aux générations futures du Vietnam et de Cuba.

VNA/CVN