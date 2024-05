Le Président Hô Chi Minh, l'âme de la révolution vietnamienne, dit Poldi Sosa Schmidt

Photo : VNA/CVN

Mme Poldi Sosa, 80 ans, a souligné ses impressions devant les efforts extraordinaires du président défunt. Selon elle, le Président Hô Chi Minh profitait toujours de chaque occasion pour appeler l'attention et le soutien des communistes dans le monde au mouvement de libération chez les colonies.

Les contributions du Président Hô Chi Minh constituent des atouts inestimables pour la révolution vietnamienne et mondiale. Sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a remporté une victoire éclatante lors de la Révolution d'août, faisant naître la République démocratique du Vietnam et a remporté la guerre de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains pour la libération du Sud et la réunification nationale, a-t-elle déclaré.

Mme Poldi Sosa était allée au Vietnam 26 fois et à chaque fois, à Hanoï, elle est allée visiter le mausolée du Président Hô Chi Minh. Dans sa mémoire sur sa vie, elle a écrit : "Hô Chi Minh et le peuple vietnamien jouent un rôle extrêmement important dans ma vie".

VNA/CVN