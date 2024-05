Des célébrations en grande pompe

La scène était grandiose pour un anniversaire qui marquera les esprits. Des hélicoptères portant le drapeau du Parti et le drapeau national ont survolé l’espace de la cérémonie.

La province de Diên Biên et la ville de Diên Biên Phu se retrouvaient donc pour la troisième fois en un mois à la Une du Courrier du Vietnam (numéros 17, 19 et 20) afin de mettre en valeur le Nord-Ouest du pays.

Il faut dire que cette province cumule les bons points. On peut notamment citer le champ de Muong Thanh, qui constitue la plus vaste rizière du Nord-Ouest, couvrant plus de 140 km². On peut également souligner qu’en 2023, la croissance économique de la province “a atteint 7,1%, supérieure à la moyenne nationale (5,01%)”. Par ailleurs, cette même année, “Diên Biên a enregistré pour la première fois un million d’arrivées touristiques, soit une augmentation de près de 25% par rapport à l’année précédente”.

L’objectif pour 2030 est de positionner la province comme un moteur de croissance rapide au sein des moyenne et haute régions du Nord, ainsi qu’un pôle touristique majeur et un centre de services et de santé pour le Nord-Ouest. Trân Quôc Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, a évoqué le schéma directeur de Diên Biên pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050.

L’un des points clés de ce plan est la mise en place d’une structure d’espaces géographiques reposant sur quatre moteurs du développement, trois régions économiques et quatre pôles de croissance, mettant en avant les atouts et les ressources de la localité. Ces quatre pôles de croissance identifiés sont “la ville de Diên Biên Phu, la cité municipale de Muong Lay, les chefs-lieux de Tuân Giáo et Muong Nhé, dont Diên Biên Phu est le centre administratif et socio-économique de la province et le centre urbain du Nord-Ouest”.

En 2050, Diên Biên vise, comme toutes les autres provinces du pays, l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre, ce qui favorisera évidemment “le tourisme culturel et de mémoire, l’écotourisme et le tourisme du bien-être”, avec ses stations thermales et ses plantations de théiers séculaires Shan Tuyêt.

Bienvenue donc dans cette région de collines, de maisons sur pilotis et de futurs investissements colossaux.

Hervé Fayet/CVN