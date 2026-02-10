La presse chinoise souligne la forte reprise de l’économie vietnamienne

Le Quotidien du Peuple , organe central du Parti communiste chinois, a publié, le 10 février, un article intitulé "Le Vietnam accélère la diversification de son développement industriel", mettant en avant les performances remarquables enregistrées dans des secteurs clés tels que l’industrie de transformation et de fabrication ainsi que les services.

Photo : VNA/CVN

Citant les dernières données publiées par l’Office général des statistiques relevant du ministère vietnamien des Finances, l’article indique qu’en 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,02% en glissement annuel. Dans un contexte marqué par un ralentissement général de l’économie mondiale, ce résultat illustre, selon le Quotidien du Peuple, la forte capacité de résilience et de reprise de l’économie vietnamienne.

Le journal souligne que le Vietnam promeut activement la diversification industrielle, le secteur des exportations affichant une efficacité particulièrement marquée. En 2025, le chiffre d’affaires total du commerce extérieur du pays a augmenté de 18,2% par rapport à l’année précédente, dépassant les 930 milliards de dollars, tout en maintenant un excédent commercial sur plusieurs années consécutives. L’industrie de transformation et de fabrication orientée vers l’exportation, notamment l’électronique et le textile-habillement, a connu une croissance rapide, plaçant le Vietnam parmi les vingt premières économies commerciales mondiales. Parallèlement, le pays a continué d’assouplir les normes applicables aux opérations d’import-export au comptant, de mettre en œuvre des préférences tarifaires à l’importation et de simplifier les procédures de remboursement fiscal. Les échanges au comptant bénéficient d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 0%, tandis que les secteurs de haute technologie et d’autres secteurs clés profitent d’avantages fiscaux après approbation et certification.

Afin d’attirer davantage d’investissements étrangers, le gouvernement vietnamien a également intensifié les réformes, notamment par la simplification des procédures administratives, l’élargissement de la liberté d’entreprendre et la réduction des barrières à l’entrée sur le marché. Après la révision de la Loi sur l’investissement, le mécanisme "création d’entreprise avant l’obtention des licences" a été appliqué à la majorité des secteurs, contribuant à abaisser sensiblement les obstacles à l’accès au marché. Selon les statistiques, au 31 décembre 2025, les investissements directs étrangers (IDE) effectivement décaissés au Vietnam ont atteint 27,62 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis 2021. L’industrie de transformation et de fabrication demeure le principal pôle d’attraction des IDE, représentant 82,8% du total des capitaux réalisés, avec comme principaux investisseurs Singapour, la Chine et la Suède.

Parallèlement, la reprise du secteur des services a apporté un élan significatif à la croissance économique. D’après un rapport préliminaire du ministère des Finances, les services ont enregistré une croissance de 8,62% en 2025, contribuant à hauteur de 51,08% au PIB national. L’augmentation du nombre de touristes internationaux a davantage stimulé cette reprise. En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 21,2 millions de visiteurs étrangers, en hausse de 20,4% par rapport à l’année précédente, établissant un nouveau record, avec une nette reprise des arrivées en provenance de pays tels que la Chine et la Russie. La progression de la consommation intérieure et du tourisme international a favorisé le développement des secteurs du transport, du commerce de détail, de la logistique et de la restauration, contribuant ainsi à la création d’emplois.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, le Quotidien du Peuple note que, dans sa phase d’accélération, l’économie vietnamienne orientée vers l’exportation demeure confrontée à plusieurs défis, notamment l’instabilité des marchés internationaux, les contraintes en matière d’infrastructures et la nécessité de promouvoir l’innovation et la montée en gamme industrielle.

Afin de réduire sa dépendance à l’égard des marchés européen et américain, le Vietnam met en œuvre des politiques visant à encourager les secteurs traditionnels à fort avantage comparatif, tels que l’agriculture et le textile, à explorer de nouveaux marchés émergents en Inde, en Afrique et en Amérique latine. Le pays renforce également l’autonomie de ses sources d’approvisionnement en matières premières et intensifie les investissements dans les technologies d’automatisation afin d’améliorer davantage la compétitivité de ses exportations sur le marché international.

VNA/CVN