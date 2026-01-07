Le XIVe Congrès national du Parti suscite de grands espoirs de décisions de percée

Le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) suit de près l’évolution de la situation et les préparatifs du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), a déclaré sa secrétaire générale Rachel Nguyen Isenschmid.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Suisse, Mme Isenschmid a souligné que, dans un contexte de ralentissement économique mondial et de croissance modérée dans de nombreuses grandes économies, la capacité du Vietnam à maintenir une stabilité macroéconomique et une croissance positive demeure une réussite remarquable.

Au cours des cinq dernières années, le principal atout du Vietnam, selon elle, a été son approche équilibrée, alliant stabilité macroéconomique et réformes structurelles. Parmi les points forts, on peut citer la transformation numérique, liée à l’amélioration du climat des investissements et à l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) de qualité.

La transformation numérique a non seulement amélioré l’efficacité de la gouvernance étatique et accru la transparence administrative, mais a également créé des conditions plus favorables à l’intégration des entreprises, notamment des PME, dans les chaînes de valeur.

L’attractivité toujours forte du Vietnam pour les IDE, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l’industrie verte et des industries de transformation et de fabrication, témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans les perspectives économiques à long terme du pays, a-t-elle souligné.

Par ailleurs, le développement stratégique des infrastructures de transport joue un rôle fondamental. En renforçant la connectivité régionale et en réduisant les coûts logistiques, ces investissements ouvrent la voie à une croissance à moyen et long terme. La cohérence de ces piliers a permis au Vietnam non seulement de résister aux chocs externes, mais aussi de jeter les bases d’une croissance durable pour la période à venir, a-t-elle ajouté.

En décembre 2025, le SVEF, en coordination avec l’Office du commerce - ambassade du Vietnam en Suisse, a co-organisé la table ronde et le dîner de Noël sur les perspectives d’affaires Suisse - Vietnam 2026. Cet événement a permis aux entreprises et aux parties prenantes des deux pays de faire le point sur la coopération en 2025 et d’échanger sur les perspectives et les orientations pour 2026. Les participants ont souligné leurs attentes positives suite au renforcement des relations Vietnam-Suisse.

Selon Mme Isenschmid, l’élévation récente des relations du Vietnam au rang de partenariats stratégiques globaux avec plusieurs partenaires clés, ainsi que l’établissement d’un partenariat stratégique avec la Suisse, témoignent du rayonnement et de la crédibilité croissants du pays sur la scène internationale. Elle a ajouté que ce succès est le fruit d’une diplomatie proactive, flexible et constante, ainsi que d’une confiance internationale grandissante dans le rôle et les contributions du Vietnam.

Elle a déclaré que le Vietnam est de plus en plus perçu comme un partenaire stable, fiable et responsable, capable de dialoguer avec les grandes économies dans un contexte de concurrence géopolitique croissante. Une politique étrangère axée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification des relations a permis au Vietnam de maintenir un équilibre stratégique tout en développant sa coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, et du développement durable.

En prévision du XIVe Congrès national du Parti, Mme Isenschmid s’est dit confiante quant à son succès, espérant qu’il aboutira à des décisions novatrices, à long terme et facilement applicables pour concrétiser l’ambition du Vietnam de devenir une nation prospère d’ici 2045. Elle attend notamment des politiques favorisant l’innovation en matière de modèles de croissance fondés sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que des réformes institutionnelles, une plus grande expérimentation des politiques publiques et un développement renforcé du secteur privé.

Mme Isenschmid a également souligné l’importance d’avancées majeures dans le développement de ressources humaines de haute qualité, plaçant l’humain au cœur de la croissance. Des stratégies claires en matière de développement durable et autonome, associées à des investissements continus dans les infrastructures stratégiques, notamment numériques, énergétiques et logistiques, devraient constituer une base solide pour le développement à long terme du Vietnam et son intégration internationale plus poussée d’ici 2045.

