La capacité d’adaptation, clé de la croissance stable du Vietnam

La stabilité socio-économique et les résultats positifs du Vietnam témoignent de l’efficacité de sa gouvernance et de la grande capacité d’adaptation de son système politique, a affirmé Marcelo Rodríguez, chef de la Commission des relations extérieures du Parti communiste argentin, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Buenos Aires.

Selon Marcelo Rodríguez, également directeur du Centre d'études et de formation marxistes Hector P. Agosti (CEFMA) du Parti communiste argentin, l’objectif de croissance d’environ 8 % en 2025 est ambitieux, en particulier dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes, telles que les tensions commerciales et la concurrence entre grandes puissances. Il a souligné que l’un des principaux atouts du Vietnam réside dans sa capacité à mobiliser ses ressources internes et à mener une réforme en profondeur de son appareil politique. La simplification des structures administratives et l’amélioration de la gouvernance nationale constituent, selon lui, des fondements stratégiques d’un développement durable.

Par ailleurs, l’expert argentin a salué la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie et la diversification des relations internationales. Cette approche permet au pays de renforcer sa puissance économique et industrielle tout en s’adaptant avec souplesse aux évolutions du contexte mondial. La stabilité sociopolitique demeure ainsi un facteur clé permettant au Vietnam de maintenir un rythme de développement soutenu, que peu de pays parviennent à atteindre, a-t-il souligné.

Abordant l’objectif de croissance à deux chiffres, supérieur à 10 %, visé pour 2026, il a estimé que ce défi est tout à fait réalisable. Il a rappelé que le Vietnam a déjà atteint la majorité de ses indicateurs de développement en 2025 et dispose encore d’un fort potentiel de progression, notamment dans les domaines de l’industrie moderne, de la science, de la technologie, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle (IA).

Enfin, M.Rodríguez a mis en avant l’importance de la coopération entre les Parti communiste du Vietnam et celui argentin. Récemment, le CEFMA a mené des recherches approfondies sur l’expérience révolutionnaire et l'édification du Parti du Vietnam. Le CEFMA, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Argentine, a également organisé un séminaire thématique et publié un numéro spécial réunissant des analyses sur les relations bilatérales, ainsi que des contributions issues d’une activité commémorative du Président Hô Cho Minh organisée par le Parti communiste argentin, contribuant à renforcer l’amitié et la solidarité entre les deux organisations et les deux peuples.

