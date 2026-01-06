Approfondir les relations Laos - Vietnam par une "cohésion stratégique"

Le XIIᵉ Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) se tient du 6 au 8 janvier à Vientiane. À cette occasion, le Professeur et académicien Boviengkham Vongdara, président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), soulignant la portée stratégique de l'approfondissement des relations spéciales entre les deux pays dans le contexte actuel.

Boviengkham Vongdara a rappelé que dans le cadre de la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, les deux parties ont tenu une réunion conjointe entre leurs Bureaux politiques. Lors de cette réunion particulièrement importante, une nouvelle dimension a été ajoutée aux relations bilatérales : celle de "cohésion stratégique".

Il s'agit d'une évolution naturelle, opportune et porteuse d'une profonde signification, reflétant les nouvelles exigences des relations bilatérales dans un contexte mondial et régional marqué par des mutations rapides, complexes et imprévisibles.

Selon le Professeur Boviengkham Vongdara, citant le secrétaire général Tô Lâm, la "cohésion stratégique" se traduit d'abord par une convergence des visions et des objectifs de développement stratégique des deux pays, puis par une coordination étroite des politiques et des stratégies de développement. Il revêt surtout une importance particulière dans le renforcement des infrastructures et de la connectivité, notamment dans les domaines de l’économie, de la logistique, des transports, des postes et télécommunications ainsi que de la transformation numérique. Autant de secteurs clés, revêtant une portée stratégique à long terme pour le développement durable de chaque pays comme de l’ensemble de la région.

Par ailleurs, les deux pays doivent renforcer leur cohésion stratégique dans le développement des ressources humaines, notamment dans l'édification du Parti et la formation des cadres.

Évaluant la coopération bilatérale dans la mise en œuvre de la résolution du XIᵉ Congrès du PPRL, le professeur a souligné le soutien substantiel et constant du Vietnam, qui a aidé le Laos à surmonter de multiples défis économiques, financiers et sociaux. Le Vietnam a notamment appuyé des programmes stratégiques lao, facilité l'accès du Laos à la mer via le port de Vung Ang et soutenu la modernisation de la gouvernance et de la sécurité.

Avec plus de 260 projets totalisant plus de 6 milliards de dollars d'investissements, un commerce bilatéral atteignant environ 3 milliards de dollars en 2025 et plus de 1 600 bourses accordées au Laos la même année, la coopération Vietnam - Laos continue de s'approfondir, tout en se renforçant au sein de l'ASEAN, contribuant à accroître le rôle et le prestige du Laos sur la scène régionale et internationale.

