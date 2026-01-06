L’Assemblée nationale, socle de la stabilité vietnamienne, selon un expert indien

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la création de l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026), Rup Narayan Das, ancien haut fonctionnaire de la Lok Sabha (Chambre du peuple) de l’Inde, a livré une analyse approfondie de l’évolution du plus haut organe législatif vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi, l’expert indien a souligné le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam non seulement dans le maintien de la stabilité politique, mais aussi dans le renforcement de la gouvernance nationale et la création des bases du développement durable dans un environnement mondial marqué par de fortes incertitudes.

Selon Rup Narayan Das, le principal défi auquel sont confrontées les nations contemporaines réside dans leur capacité à préserver la stabilité et la continuité institutionnelles. Sans stabilité, il ne peut y avoir ni croissance économique ni amélioration du niveau et de la qualité de vie de la population. À cet égard, l’Assemblée nationale du Vietnam a pleinement assumé son rôle historique.

Malgré les spécificités propres à chaque système politique, les parlements - tant au Vietnam qu’en Inde - jouent un rôle clé en offrant un espace institutionnel permettant le dialogue, le débat et la résolution des divergences de points de vue. Ce mécanisme parlementaire contribue à maintenir une stabilité politique durable, à limiter les chocs institutionnels et à garantir le fonctionnement fluide de l’appareil d’État.

Un autre point saillant de son analyse concerne le maintien par le Vietnam de cycles électoraux réguliers, périodiques et coordonnés, qu’il s’agisse des élections générales ou de celles des Conseils populaires à tous les niveaux.

Rup Narayan Das a estimé que ces échéances sont essentielles pour assurer une transition pacifique et ordonnée des dirigeants, tout en préservant la continuité des grandes orientations, des politiques publiques et des programmes de développement du pays. Selon lui, cette cohérence institutionnelle crée des conditions favorables au développement économique, en envoyant un signal clair et rassurant aux investisseurs internationaux et en renforçant l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE).

Il a également mis en avant le rôle conjoint de l’Assemblée nationale et du Parti communiste du Vietnam dans la garantie de cette stabilité, à travers un mécanisme de leadership caractérisé par la continuité, l’héritage et la capacité d’adaptation face aux évolutions nationales et internationales.

Selon l’expert, ces éléments expliquent en grande partie la capacité du Vietnam à maintenir une croissance économique positive malgré un contexte mondial difficile, tout en consolidant son rôle en Asie-Pacifique en tant que centre de production important, évoluant des secteurs traditionnels comme le textile vers une participation croissante aux industries de haute technologie, notamment l’électronique et les semi-conducteurs.

En conclusion, Rup Narayan Das a affirmé que ces avancées sont étroitement liées au processus de formation et de développement de l’Assemblée nationale du Vietnam, une institution qui n’a cessé de se perfectionner dans ses fonctions législatives, de supervision et de décision sur les grandes orientations nationales.

Selon lui, 80 ans d’Assemblée nationale vietnamienne correspondent à 80 ans d’efforts constants pour préserver la stabilité, assurer la continuité institutionnelle, répondre aux aspirations du peuple et concrétiser les objectifs de développement du pays.

VNA/CVN