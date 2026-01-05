Un expert chinois souligne les perspectives de développement stratégique du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam constituera une étape d’une importance particulière, ouvrant une nouvelle phase de développement marquée par une "percée stratégique" où la science, la technologie, l’innovation et la réforme institutionnelle joueront un rôle central, a déclaré le Professeur Qu Qiang, enseignant à l’Université centrale des nationalités de Chine et commentateur de la chaîne CGTN, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

>> Innovation : pilier du nouveau cycle de croissance

>> L’énergie, clé de la trajectoire de croissance du Vietnam à l’horizon 2045

>> Au-delà des 500 milliards de dollars, le Vietnam prépare la croissance de demain

Photo : VNA/CVN

Selon l’expert, dans le contexte international et national actuel, le Vietnam s’est affirmé comme un acteur dont la position ne cesse de se renforcer en Asie du Sud-Est. Fort d’une population d’environ 100 millions d’habitants, d’une structure démographique jeune, d’un processus d’urbanisation rapide et d’une stabilité politique et sociale solide, le pays dispose de bases favorables pour un développement durable à moyen et long termes.

Le Professeur Qu Qiang a rappelé qu’entre le XIIe et le XIIIe Congrès nationaux du Parti, le Vietnam s’est distingué comme l’une des économies les plus dynamiques de la région, renforçant son intégration internationale et améliorant progressivement sa compétitivité nationale. Toutefois, il a souligné que le contexte mondial a profondément évolué, marqué par des perturbations des chaînes d’approvisionnement, une concurrence stratégique accrue entre grandes puissances et des incertitudes géopolitiques persistantes.

Dans ce contexte, le Vietnam, en tant qu’économie émergente majeure et maillon clé des chaînes d’approvisionnement de l’ASEAN, doit opérer des choix stratégiques adaptés afin de maintenir son rythme de croissance tout en en améliorant la qualité. L’un des enjeux centraux réside, selon lui, dans la transformation du modèle de croissance. Pour dépasser un modèle reposant principalement sur l’expansion quantitative et le faible coût de la main-d’œuvre, et afin d’éviter le « piège du revenu intermédiaire », le Vietnam doit accroître la teneur technologique et la valeur ajoutée de son économie.

L’expert a estimé que l’orientation fixée par le Vietnam depuis le XIIIe Congrès national du Parti - faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de croissance - était conforme aux tendances mondiales et aux réalités nationales. Il a notamment mis en avant le taux de pénétration d’Internet, atteignant environ 80% de la population, qu’il considérait comme un facteur déterminant pour l’essor de l’économie numérique.

Parallèlement, le système d’enseignement supérieur vietnamien connaît une expansion rapide, contribuant à la formation d’une main-d’œuvre jeune capable d’accéder aux technologies avancées. Le pays accélère également la réforme de l’éducation et oriente la formation vers des secteurs d’avenir tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’énergie verte et l’économie numérique. Les politiques d’attraction des talents, y compris à destination des intellectuels vietnamiens de l’étranger, témoignent selon lui d’une vision stratégique à long terme.

Sur le plan régional, le professeur Qu Qiang a estimé qu’un vaste espace économique d’Asie de l’Est était en train de se consolider, associant la Chine, l’ASEAN, le Vietnam, le Japon et la République de Corée. Dans le cadre de la stratégie "Chine + 1", le Vietnam dispose d’opportunités importantes pour attirer les investissements et participer à la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Enfin, l’expert a exprimé sa confiance dans le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, estimant qu’il jouerait un rôle déterminant dans la définition de la trajectoire stratégique du pays pour les années à venir, avec un impact non seulement national mais également régional et international.

VNA/CVN