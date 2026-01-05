Détermination politique et intelligence nationale : les clés du Vietnam de demain

À l’aube d’une nouvelle étape de son histoire, le Vietnam est appelé à mobiliser pleinement son intelligence collective et sa détermination politique afin de surmonter les défis, de créer des percées institutionnelles, scientifiques et technologiques, et de concrétiser l’aspiration à la prospérité et au bonheur.

Photo : CTV/CVN

L’année 2026 marque un tournant pour le pays : elle inaugure le mandat du XIVe Congrès du Parti, célèbre les 40 ans du processus de Dôi Moi (Renouveau) et voit le Vietnam entrer officiellement dans une nouvelle ère de développement, avec une posture renouvelée. Analysant ce contexte, le Pr. associé - Dr.Trân Quang Diêu, directeur du Centre de technologie et de transformation numérique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, estime que le message consistant à "promouvoir l’intelligence et la détermination du Vietnam pour avancer résolument dans une nouvelle ère de développement" dépasse le simple cadre d’une orientation stratégique pour devenir une synthèse d’un parcours national jalonné d’épreuves.

Selon le Pr. associé - Dr.Trân Quang Diêu, la détermination vietnamienne s’est forgée au cours du mandat 2020-2025, une période marquée par des défis "sans précédent" : pandémie de COVID-19, ruptures des chaînes d’approvisionnement mondiales, catastrophes naturelles et instabilité géopolitique accrue. Dans ce contexte, la détermination ne s’est pas limitée à la résilience, mais s’est traduite par la proactivité, la flexibilité et une capacité d’action résolue.

Photo : VNA/CVN

L’expert souligne que le Vietnam a atteint avec succès son "double objectif" : maîtriser l’épidémie tout en assurant la reprise et le développement économiques, tout en préservant la stabilité macroéconomique. Cette détermination politique s’exprime également dans la volonté de construire et de rectifier le Parti, en portant la lutte contre la corruption et les pratiques négatives à un nouveau niveau, étroitement liée à la lutte contre le gaspillage, dans l’esprit de "sans arrêt ni relâche, sans zones interdites ni exceptions".

Comme l’a affirmé le secrétaire général Tô Lâm, l’assainissement de l’appareil n’entrave pas le développement ; il vise au contraire à créer un environnement sain, à renforcer la confiance sociale et à protéger ceux qui osent penser et agir.

De manière plus concrète, Trân Quang Diêu estime que la détermination du Vietnam dans cette nouvelle ère se manifeste à travers la "révolution de la rationalisation de l’appareil organisationnel", la mise en œuvre de l’administration locale à deux niveaux et la réorganisation du système politique vers un modèle "compact, solide, efficace et performant". Il s’agit de réformes d’ampleur, exigeant une volonté politique inébranlable et plaçant l’intérêt national au-dessus des intérêts particuliers.

Photo : CTV/CVN

Si la détermination permet au pays de tenir face aux défis, l’intelligence constitue, selon le Pr. associé - Dr Trân Quang Diêu, "la lumière guidant les percées de la nouvelle ère". "Le développement national ne peut plus reposer sur des méthodes traditionnelles, mais doit s’appuyer sur la connaissance, l’innovation et une pensée moderne du développement", ajoute-il.

Premièrement, l’intelligence se manifeste par une réflexion institutionnelle novatrice. La Résolution No66-NQ/TW et le projet de rapport politique soumis au XIVe Congrès ont identifié le perfectionnement des institutions comme la "percée des percées", opérant un basculement fondamental d’une logique de "gestion" vers une logique de facilitation du développement, rompant avec l’approche selon laquelle "ce qui ne peut être géré doit être interdit". Il s’agit, selon l’expert, d’une illustration concrète de l’intelligence dans l’élaboration des politiques, visant à bâtir un cadre juridique fluide, centré sur les citoyens et les entreprises, afin de libérer l’ensemble des ressources sociales.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, l’intelligence se traduit par le choix stratégique des nouveaux moteurs de croissance. Dans cette nouvelle ère, le Vietnam place la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur de sa stratégie. La Résolution N°57-NQ/TW insiste sur le développement de nouvelles forces productives, en mettant l’accent sur des technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’industrie des données. Ce positionnement vise à permettre au Vietnam de "sauter des étapes", d’éviter le piège du revenu intermédiaire et de renforcer sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

Troisièmement, l’intelligence vietnamienne s’exprime également dans l’approche du développement des ressources humaines. La Résolution No71-NQ/TW sur l’éducation et la formation fixe l’objectif de former des citoyens épanouis, dotés d’une pensée indépendante et capables de s’adapter à l’ère numérique. Selon le Pr.Trân Quang Diêu, l’intelligence ne se mesure pas uniquement aux diplômes, mais aussi aux compétences pratiques, à travers une communauté d’entrepreneurs encouragée par la Résolution N°68-NQ/TW et un corps de cadres disposant d’une vision internationale.

Photo : VNA/CVN

Il rappelle à cet égard une réflexion d’une grande portée : "L’aspiration à la richesse, à la prospérité, à la civilisation et au bonheur doit d’abord se mesurer à des réalités très concrètes : de meilleurs emplois, des revenus plus stables, un logement plus décent, de meilleures conditions d’apprentissage pour les enfants". Pour que ces améliorations deviennent tangibles, le savoir, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent s’imposer comme les moteurs centraux du nouveau modèle de croissance.

Le Pr. associé - Dr.Trân Quang Diêu souligne enfin que la force de l’intelligence et de la détermination du Vietnam ne réside ni dans un individu ni dans un groupe isolé, mais dans la convergence de la grande union nationale et de la confiance sociale. Citant le secrétaire général Tô Lâm, il rappelle que "la solidarité n’est pas seulement un slogan", mais doit devenir un mode d’action partagé par l’ensemble du système politique et par chaque citoyen, reliant étroitement la volonté du Parti à celle du peuple et plaçant l’intérêt commun au-dessus des intérêts particuliers.

Photos : VNA/CVN

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, le Vietnam élargit son espace de développement, consolide ses relations avec des partenaires majeurs et affirme progressivement son statut de destination fiable pour la paix et la coopération. Selon l’expert, il s’agit du fruit de 40 années de Renouveau persévérant, de la cristallisation des efforts et de l’intelligence de plusieurs générations.

En conclusion, Trân Quang Diêu estime que la nouvelle ère de développement impose des exigences accrues tant en détermination qu’en intelligence. "La détermination nous empêche de reculer face aux difficultés ; l’intelligence nous aide à trouver le chemin le plus court vers l’objectif", souligne-t-il. L’harmonie entre une volonté politique ferme et l’intelligence de l’époque, sous la direction du Parti et avec l’adhésion du peuple, constituera le socle permettant au Vietnam de s’élancer avec confiance vers de nouveaux sommets, concrétisant son aspiration à un pays puissant, prospère et heureux.

Hông Anh/CVN