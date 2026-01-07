Le Vietnam et l’Inde appelés à approfondir le partenariat stratégique global bilatéral

Le Vietnam et l’Inde doivent définir de nouvelles orientations afin de porter leur coopération bilatérale à un niveau supérieur, alors que les deux pays s’apprêtent à célébrer le dixième anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique global. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de la Nouvelle Année 2026.

Le diplomate indien a souligné la nécessité de consolider les piliers traditionnels des relations bilatérales, fondés sur la confiance stratégique, les liens culturels et historiques anciens, ainsi que sur une coopération de plus en plus étendue dans de nouveaux domaines. Il a rappelé que l’Inde figurait parmi les premiers pays à établir un partenariat stratégique global avec le Vietnam en 2016, dans un contexte où l’amitié et les relations étroites entre les deux nations étaient déjà solidement ancrées bien avant l’établissement officiel des relations diplomatiques en 1972.

Selon l’ambassadeur Tshering W. Sherpa, le partenariat Vietnam–Inde ne cesse aujourd’hui de s’élargir et de se renforcer. Le Vietnam constitue un partenaire important dans la politique indienne "Act East" ainsi que dans la région indo-pacifique, sur la base d’intérêts communs visant à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionales.

Évoquant les résultats positifs enregistrés dans de nombreux domaines, l’ambassadeur a exprimé sa confiance dans la poursuite d’un développement substantiel et durable des relations bilatérales dans les années à venir.

Il a identifié plusieurs secteurs à fort potentiel de coopération, notamment l’innovation, les technologies clés et émergentes, les énergies renouvelables et la santé. Parmi les domaines jugés particulièrement prometteurs figurent l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la conception de puces de nouvelle génération, les minéraux de terres rares, la production avancée, les technologies spatiales, les solutions numériques au service de la bonne gouvernance, ainsi que la gestion des données et la cybersécurité.

Toutefois, l’ambassadeur a reconnu que la coopération commerciale et économique entre les deux pays n’exploitait pas encore pleinement son potentiel et demeurait en deçà du niveau des relations diplomatiques bilatérales.

Dans ce contexte, il a estimé que le renforcement des échanges et des connexions entre les communautés d’affaires des deux pays devait constituer une priorité. Outre les avancées notables dans les domaines des infrastructures numériques, des technologies financières, de l’industrie des véhicules électriques, de l’automobile, des produits pharmaceutiques et de l’électronique, le secteur financier et les paiements numériques offrent également des perspectives de coopération prometteuses et durables.

L’ambassadeur a par ailleurs indiqué que l’Inde travaillait actuellement avec le Vietnam et les autres États membres de l’ASEAN à la révision et à la mise à jour de l’Accord de commerce des marchandises ASEAN - Inde (AITIGA) de 2009, afin de l’adapter au contexte actuel. Cette démarche vise à renforcer la résilience du commerce et des activités économiques face aux fluctuations des marchés dans un environnement mondial de plus en plus incertain, tout en contribuant à la stabilité des chaînes d’approvisionnement. Il a exprimé le souhait que le Vietnam continue de soutenir activement ce processus.

Enfin, selon le diplomate indien, les deux pays devraient intensifier leur coopération dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, les énergies à faible émission de carbone et la science et la technologie, tout en accélérant l’innovation, identifiée comme une priorité majeure pour la période à venir. En matière de coopération culturelle et éducative, l’ambassadeur Tshering W. Sherpa a affirmé l’engagement de l’Inde à envisager l’octroi de bourses supplémentaires au Vietnam dans le cadre du Programme indien de coopération économique et technique (ITEC).

