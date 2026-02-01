Objectif du Parti : élever le niveau de vie du Peuple

“L’objectif du Parti est d’améliorer les conditions de vie de la population, et il n’y en a pas d’autre” , a réaffirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à l’issue du XIV e Congrès national du PCV, couronné d’un succès éclatant.

Monsieur le secrétaire général, le XIVe Congrès national du Parti a été un grand succès. Il constitue un jalon majeur dans les 96 années d’histoire du PCV et s’inscrit dans le courant millénaire de la nation vietnamienne, riche de belles traditions culturelles et héroïques. Pourriez-vous nous préciser quels en ont été les nouveaux points marquants ?

Le XIVe Congrès du Parti a véritablement été un congrès de solidarité et d’unité, exprimant la volonté, la fermeté, l’aspiration, la détermination, la force et la culture du peuple vietnamien ainsi que du Parti communiste du Vietnam dans cette nouvelle étape du développement national.

Ses mots-clés sont : Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée- Développement ; responsabilité, engagement, intelligence, rigueur scientifique, pour le peuple ; autonomie stratégique, résilience, confiance en soi, fierté nationale pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé, heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Le Congrès a non seulement fait preuve d’un haut niveau de consensus sur le contenu des documents et des programmes d’action, mais il a également manifesté une très grande convergence et concentration dans la sélection du personnel pour le Comité central (CC) du PCV du XIVe mandat. Deux cents membres y ont été élus, dont 180 titulaires et 20 suppléants. Immédiatement après, le CC du Parti a élu le Politburo, le Secrétariat, le secrétaire général, la Commission centrale de contrôle et son président, et a attribué des tâches aux membres du Politburo et du Secrétariat. Les membres du CC du Parti du XIVe mandat sont des représentants éminents des quelque 5,6 millions de membres du Parti. Ils réunissent tous les critères requis en termes de qualités, d’éthique, de prestige, de compétence et de qualification, et ont été élus avec une grande confiance du Congrès aux instances dirigeantes du Parti entre deux Congrès, afin d’assumer les lourdes responsabilités envers le Parti et le peuple dans cette nouvelle ère révolutionnaire.

Le Congrès a défini l’orientation visant à bâtir le Comité central, le Politburo et le Secrétariat, en particulier les dirigeants du Parti et de l’État du XIVe mandat, comme un collectif intègre, solide, véritablement uni et hautement cohérent dans la volonté comme dans l’action, faisant preuve d’esprit d’avant garde, d’exemplarité, de combativité, de sens de l’action et de discipline ; prêt à se consacrer à la noble cause du Parti et à garantir au peuple une vie décente et heureuse.

Le Congrès a également adopté à l’unanimité des décisions historiques afin de réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques du centenaire, tels que définis par le XIIIe Congrès du Parti.

Les nouveautés du XIVe Congrès du Parti reposent sur l’héritage, l’assimilation sélective et la cristallisation des leçons tirées de plus de 4.000 ans d’histoire de fondation, d’édification et de défense de la nation vietnamienne, sur le processus de développement du pays ainsi que sur près d’un siècle placé sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Elles s’inscrivent également dans la continuité d’un processus de renouveau initié et mené par le Parti. Le PCV a fait le bilan de ces expériences et traditions historiques et en a dégagé de nombreux enseignements. Les nouvelles exigences du développement national dans cette nouvelle phase imposent des méthodes, une réflexion et des actions nouvelles.

Le XIVe Congrès a dressé le bilan des nouveautés issues des 40 années de Dôi Moi (Renouveau). Cette œuvre du Parti se poursuivra. Si le pays veut se développer, si le Parti veut maintenir son rôle dirigeant et apporter prospérité et bonheur au peuple, alors le Renouveau doit continuer.

La première, la plus importante et la plus évidente des nouveautés réside dans l’approche novatrice adoptée en matière d’élaboration des documents. Le Rapport politique a intégré de manière cohérente trois rapports - Rapport politique, Rapport socio-économique et Rapport de synthèse sur le travail d’édification du Parti - qui étaient habituellement présentés séparément lors des Congrès précédents, pour former ainsi un ensemble unifié, global, centré et ciblé, concis, facile à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre. Il s’agit là d’une pensée inédite, constituant le point d’orgue de ce Congrès.

La deuxième nouveauté est que le XIVe Congrès du Parti s’est tenu à un moment historique très important, dans un nouveau contexte exigeant une vision renouvelée qui ne se limite pas au seul XIVe mandat (2026-2031), mais qui s’étend jusqu’à l’horizon 2045. Le Comité central du Parti du XIIIe mandat a confié la mission de procéder au bilan des 40 années de mise en œuvre du Programme d’édification nationale durant la période de transition vers le socialisme, complété et perfectionné en 2011. À l’issue du XIVe mandat, en 2031, il conviendra d’en dresser le bilan afin d’étudier l’élaboration d’un nouveau Programme, à même de répondre aux exigences du développement national dans le nouveau contexte.

Le parcours de 100 années suivant la ligne politique tracée par le Parti depuis 1930 a récolté de nombreux fruits remarquables. Ce bilan ne consiste pas seulement à porter un regard rétrospectif sur le passé, mais vise surtout à construire une vision pour les 100 années à venir, à imaginer ce que sera le Vietnam sous la direction du Parti, à l’horizon 2130.

La nouveauté suivante est que le Vietnam, durant cette période, doit avancer rapidement, efficacement et de manière proactive, ce qui impose la mise en place d’un modèle de développement approprié. Sur le plan économique, le pays doit viser une expansion à deux chiffres. Seule une telle dynamique permettra d’atteindre les objectifs fixés et rend indispensable la refonte de son modèle de croissance.

Monsieur le secrétaire général, la Résolution du XIVe Congrès national du Parti a clairement défini les orientations, les objectifs ainsi que les grands axes de mesures pour le prochain mandat et pour les étapes ultérieures. Pourriez-vous préciser de quelle manière chaque organisation et chaque membre du Parti devraient incarner l’unité de volonté et d’action, afin de mettre rapidement cette Résolution en œuvre au service du bonheur et de la prospérité du peuple ?

La Résolution du XIVe Congrès national du Parti a clairement défini les principaux objectifs, orientations et solutions pour le prochain mandat et pour les périodes suivantes.

L’élément essentiel réside dans sa mise en œuvre. La leçon d’expérience tirée est la suivante : “Notre plus grande faiblesse est que, malgré de nombreuses orientations justes, leur application n’a pas encore été à la hauteur des exigences. C’est pourquoi les Documents de ce Congrès mettent un accent particulier sur l’action, tout en valorisant la responsabilité de chaque secteur, de chaque échelon, de chaque cadre et de chaque membre du Parti”. L’objectif est de faire en sorte que les orientations, les lignes directrices et les politiques du Parti s’inscrivent dans la vie réelle, produisent rapidement des résultats tangibles et bénéfiques pour la population, renforçant ainsi sa confiance envers le Parti. Le but du Parti est d’améliorer le niveau de vie du peuple, et il n’en a pas d’autre.

L’exigence posée par le Comité central du Parti du XIVe mandat est que chaque ministère, secteur, localité, unité et entreprise déploie immédiatement la Résolution du Congrès. Il faut trouver des réponses aux questions suivantes: “Que faut-il faire et comment faut-il le faire pour donner vie à cette résolution ?” ; “Quels types de liens de long en large, de haut en bas, sont établis pour assurer la mise en œuvre la plus efficace possible de la Résolution du XIVe Congrès du Parti ainsi que d’autres du Comité central, du Politburo et des comités du Parti, afin que ces textes deviennent une +voie ouverte+ et une +ressource+ pour la croissance économique, le développement socioculturel, l’éducation et la santé, la sécurité et la défense nationale, les affaires extérieures et l’intégration internationale ?”.

Concrètement, il est nécessaire de désigner des responsables, de fixer un calendrier et des échéances, d’établir une feuille de route pour la mise en œuvre, et de garantir des résultats mesurables.

Dans l’organisation de la mise en œuvre, il convient de se concentrer sur huit groupes de tâches.

Premièrement, concrétiser les documents du Congrès en programmes et plans d’action assortis d’objectifs clairs, d’une répartition précise des responsabilités et de délais d’exécution définis.

Deuxièmement, renouveler en profondeur le modèle de croissance et les modes de développement, en faisant de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs centraux.

Troisièmement, renforcer l’efficacité et l’efficience économi-ques, promouvoir la pratique de l’économie et la lutte contre le gaspillage.

Quatrièmement, s’attacher à lever tous les goulots d’étranglement, à mobiliser et libérer au maximum toutes les ressources, et à créer un environnement favorable au développement.

Cinquièmement, mettre en place des mécanismes de contrôle, de supervision et d’évaluation, tant périodiques qu’inopinés, afin de récompenser en temps opportun les personnes performantes et de sanctionner avec rigueur les comportements de lenteur, d’évitement ou de déresponsabilisation.

Sixièmement, instaurer une culture de l’intégrité, promou-voir une administration publique scientifique, et renforcer la transparence et la responsabilité en matière de reddition de comptes.

Septièmement, renforcer le travail d’information et de communication, créer le consensus social, et promouvoir des mouvements d’émulation patriotique concrets et efficaces.

Huitièmement, placer le Peuple au centre : le Peuple est à la fois le sujet, la finalité, la force motrice et la ressource du développement, en faisant de la satisfaction du Peuple le critère suprême de toute politique et de toute décision.

Monsieur le secrétaire général, quelle est l’orientation du Vietnam pour renforcer sa responsabilité à l’égard des enjeux mondiaux et régionaux au cours de ce mandat ? Quelles sont les priorités de sa politique étrangère dans la période à venir ?

Au cours du chemin parcouru récemment, le Vietnam a élevé le rôle des relations internationales et de la diplomatie à un nouveau niveau d’importance, les plaçant au même rang que les missions de défense et de sécurité. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont ainsi devenues des domaines essentiels et permanents. Cela démontre également que le rôle et la position du travail diplomatique, tout comme la place du Vietnam dans le traitement des questions mondiales, se sont considérablement renforcés. Le Vietnam définit clairement sa responsabilité à l’égard des enjeux internationaux.

L’orientation du Vietnam consiste à s’intégrer de manière de plus en plus profonde à la politique mondiale, à l’économie internationale et à la civilisation humaine. À ce titre, le Vietnam est un membre responsable des Nations unies. Tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, partagent une responsabilité commune face aux problèmes mondiaux et aux enjeux transfrontaliers, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies, la sécurité non traditionnelle, la sécurité alimentaire, la cybersécurité, ainsi que les guerres et les conflits. Après quarante années de Renouveau, de réformes et de développement, le Parti communiste vietnamien a procédé à une évaluation selon laquelle le potentiel global du Vietnam est aujourd’hui fondamentalement différent de ce qu’il était auparavant. Le Vietnam dispose désormais d’une position, d’un prestige et d’un sens des responsabilités suffisants pour participer activement au traitement des questions régionales et mondiales.

Le Vietnam est de plus en plus étroitement lié aux enjeux mondiaux de sécurité et de développement, et continuera à œuvrer de concert et à coopérer avec les pays ainsi qu’avec les institutions multilatérales afin de résoudre les problèmes internationaux. En matière de sécurité internationale, le Vietnam est disposé à assumer un rôle accru de médiation, de conciliation et de passerelle dans le règlement des différends et des conflits, en apportant une contribution concrète à l’édification de la paix et au renforcement de la sécurité, tant au niveau régional que mondial. En pratique, nous avons déjà assumé et continuons d’assumer de telles missions.

Dans le domaine du développement, le Vietnam partage les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays et se déclare prêt à partager ses expériences de développement, à participer aux efforts mondiaux d’éradication de la pauvreté, à poursuivre la mise en œuvre des engagements relatifs aux Objectifs de Développement Durable, à garantir la sécurité alimentaire, à faire face au changement climatique, ainsi qu’à promouvoir la transition verte, la transformation numérique et d’autres domaines d’intérêt mondial. Dans un monde de plus en plus incertain, les pays doivent d’autant plus renforcer leur solidarité, maintenir des engagements fermes et participer activement aux piliers des institutions régionales et internationales, en particulier à l’ASEAN, aux Nations unies et aux autres mécanismes pertinents. Nous continuerons à apporter des contributions et à proposer des initiatives, tout en étant également disposés à examiner notre participation à des initiatives de paix et de développement lancées par d’autres pays, sur la base du respect des intérêts des parties concernées, du droit international et de la Charte des Nations unies, et dans la mesure où ces initiatives sont compatibles avec les conditions et les capacités du Vietnam.

Dans la nouvelle phase, le Vietnam s’oriente vers la poursuite et l’approfondissement de l’intégration internationale, en opérant une transition “de la réception vers la contribution”, “d’une intégration large et profonde vers une intégration pleine et entière”, et “du statut d’un pays suiveur, s’intégrant au monde, vers celui d’un pays pionnier, à l’avant-garde dans de nouveaux domaines”. Le Vietnam définira un certain nombre de priorités en matière d’intégration internationale. Afin d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres, le Vietnam considère l’intégration économique comme l’axe central, tandis que l’intégration dans les autres domaines devra créer des conditions favorables à l’intégration économique. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer l’intégration politique, ainsi que l’intégration dans les domaines de la sécurité et de la défense, dans le but de rehausser le potentiel global et la position du pays, tout en consolidant l’autonomie stratégique, l’autosuffisance et la résilience nationale.

