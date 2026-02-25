La Russie salue les résultats du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam

Dans le cadre de sa visite en Russie visant à informer des résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoài Trung, envoyé spécial du secrétaire général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a eu une entrevue dans l’après-midi du 24 février, au Kremlin, avec le président russe, Vladimir Poutine.

Lors de l’entrevue, le président Vladimir Poutine a de nouveau félicité le Parti communiste du Vietnam pour le succès du XIVe Congrès, affirmant que la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti témoignait de la grande confiance du Parti et du peuple vietnamiens.

Le ministre Lê Hoài Trung a transmis au président Vladimir Poutine le message du secrétaire général Tô Lâm, soulignant que le XIVe Congrès avait défini les grandes orientations, objectifs et percées stratégiques pour l’avenir du Vietnam dans une nouvelle ère de développement. Il a exprimé le souhait et la confiance du Vietnam de voir la Russie demeurer un partenaire fiable et fidèle. L’approfondissement continu du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie sert non seulement les intérêts nationaux et fondamentaux de chacun des deux pays, mais contribue également de manière positive à la paix, à la stabilité et au développement durable du monde.

Lê Hoài Trung a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération avec la Russie dans les domaines de l’énergie nucléaire, du pétrole et du gaz, de la coopération maritime, de la défense, des techniques militaires, des sciences et technologies, ainsi que des transports.

Le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie attachait une importance constante au développement du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam dans l’intérêt des peuples des deux pays, exprimant le souhait de renforcer davantage la qualité et l’efficacité de la coopération dans les domaines clés et d’élargir la collaboration vers l’énergie nucléaire, les sciences et technologies, les transports…

À cette occasion, Lê Hoài Trung a transmis l’invitation du secrétaire général Tô Lâm au président Vladimir Poutine à effectuer une visite au Vietnam, invitation que le dirigeant russe a acceptée avec plaisir.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et son homologue russe Sergueï Lavrov se sont entretenus.

Dans une atmosphère amicale, ouverte et empreinte de confiance, Lê Hoài Trung a informé Sergueï Lavrov des orientations majeures, de la ligne diplomatique et des priorités de la politique étrangère vietnamienne, soulignant que le XIVe Congrès national du PCV avait, pour la première fois, affirmé le rôle et la mission de la diplomatie et de l’intégration internationale comme des tâches essentielles et permanentes.

Sergueï Lavrov a réaffirmé que le Vietnam constituait un partenaire prioritaire dans la politique étrangère de la Russie en Asie-Pacifique. Les deux parties ont passé en revue et évalué l’état de la coopération bilatérale, y compris la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères. Elles ont convenu de nombreuses mesures visant à renforcer le rôle de ces deux ministères dans le renforcement et l’approfondissement des relations entre les deux pays; et échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

