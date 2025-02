Un nouvel esprit, une nouvelle pensée pour un Vietnam prospère

Le pays tout entier entre dans le nouveau printemps avec foi, aspiration et forte détermination. L’année 2025 est considérée comme un jalon important pour réaliser le Plan quinquennal 2021-2025, en vue du XIV e Congrès national du Parti. Plus encore, il s’agit d’un tournant pour la nation, qui entre dans une "nouvelle ère - celle de fort développement et de prospérité".

Photo : VNA/CVN

Pendant les vacances du Têt, des milliers d’ouvriers ont continué à travailler sans relâche sur le chantier de grands ouvrages nationaux tels que le projet d'aéroport international de Long Thành, le terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât et des projets d'autoroutes.

Ces images démontrent non seulement la volonté et la responsabilité des ouvriers, mais aussi un esprit de travail exemplaire, visant à mener à bien les projets dans les délais, et même à dépasser le calendrier fixé. Elles illustrent un engagement fort pour répondre aux exigences du développement national, avec l’objectif d'achever le plan pour 2025.

Photo : VNA/CVN

Croissance du PIB de 8% ou plus

Le gouvernement vise une croissance du PIB de 8% ou plus en 2025, surpassant ainsi l'objectif de 7 à 7,5% fixé par l’Assemblée nationale. Cela ne se limite pas à un simple chiffre, mais reflète une aspiration collective visant à réaliser une percée dans l’ensemble du système politique, des entreprises et de la société. Toutefois, dans un contexte international instable, le Vietnam devra faire face à de nombreuses difficultés et défis.

Cependant, les bases pour atteindre cet objectif sont claires et bénéficient du consensus et de la détermination du système politique et du peuple. Des localités, en particulier les deux locomotives économiques que sont Hanoï et Hô Chi Minh Ville, s'efforcent d'atteindre une croissance de 8 à 10% pour cette année.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre de trois avancées stratégiques, mettant l'accent sur les institutions comme étant la "percée des avancées" pour éliminer les goulets d’étranglement et maximiser les ressources disponibles pour le développement.

L’innovation est la clé pour permettre au Vietnam de se transformer et de percer dans le contexte d’une nouvelle ère. À travers le monde, les pôles d’innovation ont démontré leur rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique basée sur la connaissance, la technologie et les capacités créatives. Le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance, et l'innovation est placée au cœur de notre stratégie de développement national.

Photo : VNA/CVN

Selon la résolution N°52 du 27 septembre 2019 du Bureau Politique, qui définit des politiques et des stratégies pour une participation proactive à la 4e révolution industrielle, il est essentiel d’adopter une approche ouverte et créative. Cela permettra de répondre à de nouvelles problématiques pratiques et de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour favoriser l’innovation, y compris en encourageant l’innovation dans tous les secteurs et domaines.

D'importantes réalisations en matière d'innovation, comme le classement du Vietnam au 44e rang sur 133 pays dans le rapport Global Innovation Index (GII) en 2024, en hausse de deux places par rapport à 2023, témoignent des efforts inlassables de l’ensemble du système politique, du monde des affaires et des citoyens.

Le gouvernement s'est engagé à bâtir un écosystème d'innovation robuste, illustré par la création du Centre national d'innovation (NIC). Ce centre ne se limite pas à être un lieu de rencontre entre entreprises, instituts de recherche et start-ups, attirant des chercheurs et experts de renom, tant vietnamiens qu'internationaux. Il joue également un rôle clé en offrant un environnement d'affaires attractif pour les investisseurs et les fonds de capital-risque, contribuant ainsi au développement de l'innovation au Vietnam.

L’innovation aidera le Vietnam à passer d’une économie à forte intensité de main-d’œuvre à une économie basée sur la connaissance, la technologie et une forte valeur ajoutée. Cela nous aide non seulement à augmenter la productivité du travail et à améliorer la qualité des produits, mais ouvre également des opportunités pour pénétrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale, attirer des capitaux d'investissement de qualité et promouvoir l'ouverture des entreprises vietnamiennes au monde.

Comme l'a souligné le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung : "Plus important encore, l'innovation n'est pas seulement une stratégie économique, mais aussi une mission nationale, contribuant à améliorer la vie des gens et à promouvoir l'esprit d'entreprenariat et la construction d'un Vietnam fort et prospère".

L'année 2025 ne représente pas seulement un moment clé pour évaluer les progrès accomplis, mais aussi le point de départ d'un parcours vers un développement solide et durable. Grâce à un nouvel élan, une réflexion renouvelée, ainsi qu'à la solidarité et aux efforts collectifs de tout le système politique et de la population, le Vietnam a les moyens de concrétiser son ambition de devenir une nation prospère, civilisée et florissante.

VNA/CVN