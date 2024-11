Le XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam se réunit à Hanoï

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déclaré que le Politburo et le Secrétariat se sont concentrés sur la conduite et la direction des tâches majeures définies par le 10e Plénum du XIIIe Comité central du Parti, notamment l'accélération des efforts pour atteindre les objectifs pour 2024 et 2025 ainsi que pour l'ensemble du XIIIe mandat, et la préparation du XIVe Congrès national du Parti.

Le chef du Parti a soulevé une question clé pour l'examen du Comité central du Parti, notamment la restructuration et la rationalisation du système politique pour améliorer son efficacité et son efficience, en particulier au niveau central.

Il a noté que le Politburo était déterminé à résumer et à compléter la résolution N°18 du XIIe Comité central du Parti, servant de base pour soumettre au Comité central des décisions fortes en vue de continuer à réorganiser et à perfectionner le système politique pour le rendre plus efficace et efficient, et a défini le délai pour l'achèvement des travaux avant le XIVe Congrès national du Parti.

La poursuite de la réforme et de la restructuration du système politique est nécessaire de toute urgence pour répondre aux exigences pratiques actuelles, a-t-il souligné.

Il s'agissait d'une question importante, ayant un impact direct sur le développement national ainsi que sur les intérêts et le bien-être des responsables, des membres du Parti et des fonctionnaires de l'ensemble du système politique, a déclaré Tô Lâm.

Par conséquent, le Politburo a fait rapport au Comité central du Parti concernant la mise en œuvre d'une révision complète, afin de parvenir à un consensus sur les orientations et les feuilles de route spécifiques pour réduire la structure organisationnelle du système politique. Il a appelé le Comité central du Parti à se concentrer sur ces questions cruciales et à créer un consensus élevé dans l'ensemble du système politique tout en faisant preuve de détermination dans la réorganisation de l'appareil politique pour répondre aux exigences de développement du pays dans la nouvelle situation.

En ce qui concerne le plan de redémarrage du projet d'énergie nucléaire dans la province de Ninh Thuân (Centre), le secrétaire général du Parti Tô Lâm a souligné la nécessité de faire un pas en avant dans le développement des infrastructures énergétiques nationales pour stimuler la croissance socio-économique, en réalisant les objectifs de développement national pour la période 2030-2045. La relance intervient après la suspension initiale du projet en raison de certains défis, mais les conditions nécessaires sont désormais réunies pour le poursuivre.

