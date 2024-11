Le Vietnam promeut sa coopération commerciale avec l’Argentine

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a promis d’aider les entreprises argentines à développer leur coopération commerciale avec les partenaires vietnamiens, notamment dans l’exportation de leurs produits clés tels que le bœuf, le soja, le maïs et le coton.

Photo : Diêu Huong/VNA/CVN

Lors de sa tournée à Reconquista, dans la province de Santa Fe, du 21 au 23 novembre, la diplomate vietnamienne a rencontré le maire Amadeo Enrique Vallejos. Elle a fait le tour des relations de coopération entre le Vietnam et l’Argentine, soulignant que le Vietnam est désormais le sixième partenaire commercial de l’Argentine. Elle a également présenté le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’aquaculture.

Le maire Amadeo Enrique Vallejos a souligné que dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur les marchés mondiaux, Reconquista considère le Vietnam comme l’une de ses principales destinations.

Il a déclaré que Reconquista dispose d’une industrie de l’élevage bien développée, qui comprend l’élevage de vaches, de porcs et de volailles, ainsi que la culture du soja, du maïs, du sorgho, du coton, du tournesol et des agrumes. Il a également exprimé le désir d’explorer les possibilités de coopération et de s’inspirer des pratiques aquacoles réussies du Vietnam.

À cette occasion, il a déclaré l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt invitée d’honneur de Reconquista et lui a remis la Clé de la ville, symbole de son engagement à promouvoir la coopération internationale.

La diplomate vietnamienne a également tenu des séances de travail avec la maire de la ville de Vera, Paura Mitre, le président du district de Guadalupe Norte, Hector Zat, et le président du district de La Sarita, Gerardo Castillo.

VNA/CVN