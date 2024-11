Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président bulgare Rumen Radev

Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, et son épouse sont arrivés à Hanoï dans l’après-midi du 24 novembre, entamant leur visite officielle au Vietnam du 24 au 28 novembre à l’invitation du président Luong Cuong.

>> Le président bulgare Rumen Radev arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Le Vietnam et la Bulgarie visent un nouveau sommet sur les échanges commerciaux

>> Le président bulgare Roumen Radev rencontre des amis vietnamiens

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’accueil officielle en leur honneur a été présidée par le chef d’État Luong Cuong et son épouse dans la matinée du 25 novembre au Palais présidentiel à Hanoï.

Il s’agit du premier voyage au Vietnam d’un chef de l’État bulgare depuis 11 ans et également du premier voyage du président Rumen Radev dans le pays depuis son entrée en fonction en 2017.

Photo : VNA/CVN

La visite s'inscrit dans le contexte où les deux pays visent à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie (8 février 1950 - 2025), afin de consolider et de renforcer davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d’accueil, les deux présidents ont une rencontre restreinte et s’entretiendront pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays au cours de ces dernières années et proposer des orientations de coopération à l'avenir.

Les deux dirigeants assisteront également à la cérémonie de signature des documents de coopération.

VNA/CVN