Les médias cambodgiens saluent la visite du président de l'AN, Trân Thanh Mân

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et une haute délégation du Parti et de l'État vietnamiens ont regagné Hanoï dimanche après-midi 24 novembre, achevant un voyage fructueux au Cambodge pour une visite officielle et une participation à la 12 e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11 e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP-11).

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, les médias cambodgiens tels que l'Agence de presse cambodgienne (AKP), Kampuchea Thmey, Khmer Times... ont continuellement mis à jour les activités du président de l'AN, Trân Thanh Mân, et fait de nombreux commentaires appréciant les relations de solidarité, de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le plus haut législateur vietnamien a assisté à une cérémonie d'inauguration du bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Cambodge, une œuvre qui symbolise la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les deux nations.

Parmi près de 30 activités au Cambodge, l'inauguration du bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Cambodge, dans l'après-midi du 21 novembre, à Phnom Penh, a attiré une attention particulière de la part des médias locaux.

L'AKP a cité la présidente de l'AN du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, exprimant sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour avoir soutenu 25 millions de dollars pour la construction de cet ouvrage.

Dans un autre article intitulé "Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam effectue une visite de quatre jours au Cambodge alors que le Cambodge accueille l'ICAPP et l'IPTP", l'AKP a estimé que la visite au Cambodge du chef de l'organe législatif vietnamien visait non seulement à renforcer les relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme", mais aussi à promouvoir les relations multilatérales, à renforcer les mécanismes parlementaires à travers la diplomatie parlementaire dans le but de garantir la paix et la stabilité sociale pour les peuples de la région et du monde avec le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le journal Khmer Times a publié un article intitulé "Amitié durable et à long terme" évaluant la visite officielle au Cambodge du président de l'AN, Trân Thanh Mân, comme marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et la promotion des liens profonds entre les deux pays voisins.

Dans un autre article sur Khmer Times intitulé "De nouvelle hauteur dans la coopération économique et commerciale entre le Cambodge et le Vietnam", le chercheur Uch Leang de l'Académie royale du Cambodge (ARC) a analysé et évalué positivement la visite officielle au Cambodge du plus haut législateur vietnamien, du point de vue de la coopération économique et commerciale. Il a émis son espoir que les deux pays continueraient à créer les meilleures conditions aux entreprises et aux investisseurs des deux pays de promouvoir l'investissement et les affaires.

VNA/CVN