Des dirigeants parlementaires étrangers rendent visite aux dirigeants cambodgiens

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et d’autres chefs de délégations ont rendu dimanche 24 novembre des visites de courtoisie aux dirigeants cambodgiens avant la 11 e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) à Phnom Penh, au Cambodge.

Les dirigeants cambodgiens clés, dont le président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, qui préside l’IPTP-11, et le Premier ministre, Samdech Hun Manet.

Samdech Techo Hun Sena mis l’accent sur les objectifs de développement du Cambodge, notamment les plans visant à atteindre le statut de pays à revenu moyen supérieur d’ici 2030 et celui de pays à revenu élevé d’ici 2050. Il a souligné que le Cambodge partagerait son expérience de développement lors de la session de l’IPTP pour promouvoir la compréhension et la tolérance.

L’IPTP opère sous l’égide du Conseil mondial pour la tolérance et la paix (GCTP), une organisation internationale créée en 2017 par des diplomates des Émirats arabes unis et l’actuel président du GCTP, Ahmed Bin Mohamed Aljarwan. L’organisation vise à promouvoir une culture de paix et à lutter contre la discrimination et l’extrémisme.

La 11e session a attiré la participation de près de 200 dirigeants parlementaires, parlementaires, représentants d’organisations parlementaires régionales et internationales et partenaires invités. Elle devrait adopter la Déclaration de Phnom Penh et la Charte de la paix.

La participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, en tant qu’invité du pays hôte démontre le soutien du Vietnam au Cambodge, en particulier pendant sa présidence de l’IPTP, contribuant ainsi à consolider et à développer l’amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux parlements et les deux nations.

Au cours de la session, le dirigeant vietnamien devait prononcer un discours liminaire soulignant la position constante du Vietnam sur le respect du droit international et la promotion du multilatéralisme, en mettant l’accent sur le rôle central de l’ONU dans la prévention de la guerre et des conflits.

