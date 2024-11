Une délégation de La revue Communiste se rend en l’Inde

>> La revue Communiste lance un magazine thématique

>> Une délégation du Parti communiste du Vietnam visite le Venezuela

Photo : Quang Trung/VNA/CVN

La délégation de La revue Communiste a débuté sa visite en déposant une gerbe devant la statue du Président Hô Chi Minh à New Delhi. Elle a ensuite visité le siège du Parti communiste indien (CPI) et du Parti communiste indien (marxiste) (CPI-M) dans la capitale, et ont rencontré le secrétaire national du Département international du CPI, Pallab Sengupta, et R. Arun Kumar, membre du Comité central du CPI-M et de son département international.

Au cours des rencontres, les deux parties ont fait le point sur les activités de leur parti.

Le PCI-M et le PCI prévoient leurs congrès pour avril et septembre 2025, respectivement, tandis que le Parti communiste du Vietnam (PCV) prépare activement les congrès à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du PCV, prévu pour début 2026.

Les discussions ont également porté sur les relations de coopération entre le PCV et le PCI/PCI-M, ainsi que sur les mesures visant à renforcer davantage leurs liens, notamment en matière de théorie politique et de communication.

Une relation plus forte et plus durable

Lê Hai Binh, qui est également membre suppléant du Comité central du PCV, a exprimé l’amitié durable que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens chérissent avec leurs homologues indiens et les membres du PCI et du PCI-M.

Louant le rôle et la stature du PCI et du PCI-M en Inde, il a espéré une relation plus forte et plus durable entre le PCV et les deux partis indiens. Il a souligné l’importance de promouvoir la coordination et le soutien mutuel dans les forums internationaux des partis politiques, d’accroître l’échange d’informations et la coopération en matière de théorie politique et de diffusion, et de partager les meilleures pratiques pour le développement national.

En réponse, le PCI et le PCI-M ont affirmé leur ferme engagement envers l’amitié traditionnelle et la coopération fructueuse avec le PCV, ont salué les réalisations du Vietnam sous la direction du PCV, en particulier dans la réduction de la pauvreté, la protection sociale et d’autres domaines clés, qui ont contribué à élever le statut mondial du Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le personnel de l’ambassade du Vietnam en Inde, Lê Hai Binh a informé de la situation intérieure, soulignant les efforts collectifs du pays pour mettre en œuvre les directives du Parti et du Politburo pour une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale du Vietnam.

VNA/CVN