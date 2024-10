Le secrétaire général Tô Lâm exhorte à bien planifier la politique étrangère du Parti

Les affaires étrangères du Parti sont associées au travail de la Commission des relations extérieures au cours des 75 dernières années, et ont toujours joué un rôle clé dans l’orientation stratégique et la politique étrangère du Parti, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie commémorant la journée traditionnelle de ladite commission.

Elles ont mobilisé fortement et efficacement les forces nationale et internationale, le soutien et l’aide des peuples progressistes et des gens épris de paix dans le monde, créant de grandes ressources pour naviguer sur le navire révolutionnaire à travers toutes les tempêtes, le conduire aux rivages de la victoire et réaliser de nombreux exploits, a-t-il indiqué.

Il y a 75 ans, le 1er novembre 1949, le Président Hô Chi Minh et le Comité permanent du Comité central du Parti ont publié une résolution sur la création du Comité des affaires pour le Cambodge et le Laos, prédécesseur de la Commission des relations extérieures. Il a compté parmi ses dirigeants plusieurs personnalités politiques vietnamiennes telles que Nguyên Chi Thanh, Pham Van Dông, Lê Duc Tho, Pham Hung, Ung Van Khiêm et Xuân Thuy.

Ensemble avec les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, la Commission des relations extérieures a conseillé le Comité central, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti sur l’élaboration de nombreuses résolutions et directives du Parti sur les affaires extérieures et déployé la politique étrangère du Parti avec les grands partenaires et les partis politiques du monde entier, guidé le déploiement de la diplomatie populaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé la politique étrangère judicieuse et appropriée du Parti à travers les périodes historiques, y compris le rôle et les contributions importants des affaires étrangères du Parti à la création d’une situation de proactivité stratégique et à la consolidation d’une situation de politique étrangère favorable à l’édification et à la défense de la Patrie.

Les affaires étrangères doivent être menées en association avec la défense et la sécurité nationales, préserver un environnement pacifique et stable pour développer et protéger la Patrie tôt et à distance, combiner la puissance du peuple avec la force de l’époque, créant un environnement international favorable pour la révolution vietnamienne, a-t-il indiqué.

VNA/CVN