L'AN discute du projet de loi modifiant et complétant la Loi sur la publicité

Poursuivant le programme de travail de sa 8 e session, dans l'après-midi du 25 novembre, l'Assemblée nationale (AN) discutera du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la publicité, écoutera la proposition et le rapport de vérification sur les solutions pour aider la Compagnie aérienne nationale vietnamienne (Vietnam Airlines) à se remettre des impacts du COVID-19 et à se développer de manière durable.

Les députés discuteront du projet de loi avant que le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ne clarifie les questions soulevées.

En fin d'après-midi, le vice-Premier ministre, qui est également ministre des Finances, présentera un rapport sur les mesures visant à soutenir la reprise durable de la compagnie aérienne nationale après les défis liés à la pandémie. Le président de la Commission économique de l'AN présentera ensuite un rapport de vérification sur la question. Le vice-Premier ministre apportera des éclaircissements sur diverses préoccupations soulevées par les députés.

Les amendements à la Loi sur la publicité visent à institutionnaliser les directives du Parti et les politiques de l'État en matière de développement culturel tout en renforçant le rôle des organes de gestion publics au niveau central et local dans la mise en œuvre des politiques et des lois relatives aux activités publicitaires.

En attendant, les révisions visent à établir un corridor juridique complet pour gérer les activités publicitaires et soutenir la croissance du secteur, en garantissant l'harmonie avec les lois connexes et en améliorant la responsabilité et la capacité des parties prenantes.

