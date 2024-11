Le président bulgare Roumen Radev rencontre des amis vietnamiens

Le président bulgare Roumen Radev a rencontré le 24 novembre au soir l'Association d'amitié Vietnam - Bulgarie et des amis vietnamiens qui avaient étudié et travaillé dans ce pays européen.

>> La Bulgarie tracera une nouvelle voie avec le Vietnam lors de la visite de son président

>> Le président bulgare Rumen Radev arrive au Vietnam pour une visite officielle

>> Le Vietnam et la Bulgarie visent un nouveau sommet sur les échanges commerciaux

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la rencontre, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie Huynh Quyêt Thang a déclaré qu'il y a 74 ans, en février 1950, la Bulgarie était devenue l'un des premiers pays au monde à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Le président Hô Chi Minh a effectué une visite d'amitié officielle en Bulgarie en août 1957, marquant une étape importante dans l'histoire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Tout au long des années de guerre et de lutte pour l'indépendance du peuple vietnamien, la Bulgarie a toujours été un ami proche, se tenant aux côtés du Vietnam, apportant un soutien précieux. La Bulgarie a accueilli et formé plus de 5.000 étudiants vietnamiens dans les universités et plus de 40.000 apprentis. Les travailleurs vietnamiens ont appris des compétences et une expérience professionnelle précieuses auprès de leurs collègues bulgares.

Aujourd'hui, les relations bilatérales maintiennent une dynamique de développement forte et positive dans de nombreux domaines tels que la diplomatie, l'éducation, le commerce et l'investissement. Dans le contexte de la mondialisation et des changements économiques et politiques complexes, le renforcement des relations Vietnam-Bulgarie apporte non seulement des avantages aux deux pays, mais contribue également à la stabilité et au développement commun en Europe du Sud-Est et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Europe et en Asie.

En informant le président Roumen Radev de l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie, Huynh Quyêt Thang a déclaré que l'Association est un lieu de rassemblement pour les Vietnamiens qui ont vécu, étudié et travaillé en Bulgarie. L'Association compte cinq membres collectifs, dont l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie à Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh Phuc et Hanoï ; un chapitre reliant les apprentis ; sept groupes Vietnam-Bulgarie dans des localités telles que Nam Dinh, Yên Bai, Lào Cai, Nghê An, Hà Tinh, Nha Trang, Vung Tàu ; des clubs d'étudiants étrangers ; et des comités de liaison d'anciens élèves.

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa joie de sa visite officielle au Vietnam et de sa rencontre amicale avec des amis vietnamiens qui ont étudié et travaillé en Bulgarie, le président Roumen Radev a félicité le Vietnam et son peuple pour les réalisations dans le processus de renouveau et le développement socio-économique. Le Vietnam est l'un des rares pays à connaître le taux de croissance économique le plus rapide au monde. Ce développement impressionnant est dû aux contributions des Vietnamiens qui ont acquis des connaissances, des compétences et de l'expérience en travaillant, en vivant et en étudiant en Bulgarie.

Le président Roumen Radev a déclaré que sa visite s'inscrivait dans le contexte où la Bulgarie et le Vietnam se dirigeaient vers le jalon historique de 75 ans de relations diplomatiques (1950-2025), avec une relation de coopération en développement constant. Les deux pays ont un grand potentiel de coopération dans un certain nombre de domaines d'intérêt mutuel, tels que le commerce, l'investissement, l'énergie, l'ingénierie, les services de construction, les technologies de l'information, le tourisme, l'agriculture, les produits pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle la délégation bulgare de haut rang en visite au Vietnam comprend cette fois trois ministres, deux maires et des représentants de grandes entreprises bulgares.

Le président Roumen Radev a également déclaré que la Bulgarie et le Vietnam ont une bonne tradition dans le domaine de l'éducation et s'est réjoui que les deux pays signent un accord de coopération éducative dans le cadre de la visite pour continuer à développer ce domaine de coopération traditionnel.

À cette occasion, le pésident Roumen Radev a décerné la Médaille d'honneur présidentielle bulgare à l'Association d'amitié Vietnam - Bulgarie.

VNA/CVN