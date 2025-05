Le Vietnam prêt à défendre son titre à la Coupe des Nations de l’AVC

En tant que champion en titre et hôte du tournoi, le Vietnam est considéré comme l’équipe à battre lors de la Coupe des nations de la Confédération asiatique de volleyball (AVC), qui se déroulera le mois prochain à Hanoï.

Onze équipes ont confirmé leur participation et se disputeront la victoire lors du tournoi de huit jours, du 7 au 14 juin, au gymnase de Dông Anh. Suite au tirage au sort effectué le 25 mai, le Vietnam, vainqueur consécutif de l’AVC Women’s Challenge Cup en 2023 à Gresik, en Indonésie, et en 2024 à Manille, aux Philippines, est tête de série numéro 1. Il est dans la poule A avec l’Australie (4e tête de série), l’Inde (5e tête de série), le Taipei chinois et Hong Kong (Chine).

La poule B comprend le Kazakhstan (2e tête de série), les Philippines (3e tête de série), l’Iran (6e tête de série), l’Indonésie, la Mongolie et la Nouvelle-Zélande.

Le Vietnam et Hong Kong s’affronteront lors de leur premier match.

Les équipes s’affronteront lors des phases préliminaires de poules du 7 au 12 juin, le 10 juin étant une journée de repos pour la récupération. Les deux meilleures équipes de chaque poule s’affronteront en demi-finales le 13 juin, les autres équipes disputant la coupe lors du tour de classement.

"Nous connaissons nos adversaires pour le tournoi de cette année. Heureusement, nous sommes dans une poule de cinq équipes, ce qui nous permettra de jouer moins de matchs que les équipes de l’autre poule lors de la phase de groupes, a déclaré l’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt. Cependant, toutes les équipes participantes sont fortes, donc même si nous sommes les hôtes, nous devons être très concentrés, respectueux de nos adversaires et nous préparer de manière professionnelle. Mes joueurs sont en phase finale de préparation pour ce tournoi. Je déterminerai la composition officielle de l’équipe après avoir examiné leurs compétences quelques jours avant le match d’ouverture".

Le Vietnam, qui accueille la Coupe pour la première fois, a récemment affronté l’Inde et le Taipei chinois et les a tous battus.

Lors de l’AVC Challenge Cup 2024 (anciennement la Coupe des Nations de l’AVC), le Vietnam a battu Hong Kong 3-0 en phase de groupes, puis s’est imposé 3-0 face à l’Australie en demi-finale.

Le Kazakhstan, dans la poule B, est également un rival sérieux pour le titre cette année. L’équipe s’était inclinée 3-0 face au Vietnam et avait remporté la médaille d’argent l’année dernière.

Chez les hommes, la Coupe se déroulera du 17 au 24 juin à Manama, au Bahreïn, avec douze équipes participantes réparties en quatre poules de trois.

Suite au tirage au sort, Bahreïn, pays hôte, ainsi que l’Indonésie et la Thaïlande, se retrouveront dans la poule A. Le Qatar, l’Australie et le Kazakhstan, têtes de série, se retrouveront dans la poule B.

La poule C comprend le Pakistan, le Taipei chinois et les Philippines, têtes de série numéro 2, tandis que la République de Corée, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, têtes de série numéro 3, se retrouveront dans la poule D.

Ces équipes s’affronteront lors des phases préliminaires de poule, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifiant pour les quarts de finale, tandis que les autres équipes disputeront le tour de classement.

Forte de son statut d’équipe asiatique, la République de Corée, 27e mondiale, est favorite. Le Vietnam, 52e mondial, et la Nouvelle-Zélande, absente du classement mondial, sont également considérés comme des équipes à battre, mais aucun des deux n’a disputé beaucoup de matchs sur la scène continentale ces dernières années. Leurs derniers matchs ont eu lieu lors du championnat d’Asie en 2025, où le Vietnam a terminé 15e sur 18 équipes.

La Coupe des nations de l’AVC est organisée chaque année en collaboration avec Volleyball World. Elle permet aux équipes nationales ne participant pas à la Ligue des nations de volleyball (VNL) de gagner des points au classement FIVB et d’améliorer leur classement.

Les champions se qualifieront pour les Championnats d’Asie de volleyball masculin et féminin de 2026, qui serviront ensuite de qualifications régionales pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles et les Championnats du monde FIVB de 2027.

