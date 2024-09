Les volleyeuses vietnamiennes sortent de l'ombre pour briller

Photo : Viêt Trung/VNS/CVN

La Fédération internationale de volleyball (FIVB) a récemment annoncé que le Vietnam était la dernière équipe à se qualifier pour le tournoi, qui est considéré comme la Coupe du monde de volley-ball.

Jalon historique

Après avoir participé à la Challenge Cup FIVB de niveau inférieur en 2023 et 2024, la qualification pour le Championnat du monde FIVB est une réussite majeure pour la communauté du volley-ball du Vietnam.

L’événement, prévu du 22 août au 7 septembre 2025 en Thaïlande, est l’une des compétitions mondiales les plus prestigieuses.

Cette édition réunira les 32 équipes les plus fortes du monde, dont les champions en titre, la Serbie, le Brésil, l’Argentine, la Turquie, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Mexique, la Slovénie et la Grèce.

Le Vietnam, la Chine, le Japon et la Thaïlande, pays hôte, sont les quatre équipes asiatiques qualifiées pour l’événement.

Selon le dernier classement de la FIVB, le Vietnam est actuellement classé 33e au monde, soit la deuxième meilleure position de son histoire.

Ce classement est dû au succès de l’équipe au cours des deux dernières années, notamment en remportant la Challenger Cup de l’AVC et le Championnat d’Asie de volleyball féminin des clubs, ainsi qu’une quatrième place aux Jeux asiatiques et au Championnat d’Asie, et une médaille d’argent aux SEA Games 32.

Photo : VNS/CVN

Malgré ses bonnes performances récentes, le manque d’expérience du Vietnam au Championnat du monde soulève des questions sur ses capacités à aller plus loin. Cependant, participer au tournoi est un rêve pour tous les volleyeurs.

"Je suis impatiente de participer au Championnat du monde. C’est mon rêve, et certainement le rêve de beaucoup de mes coéquipières. Nous voulons toutes concourir à un niveau aussi élevé. Nous allons jouer et apprendre beaucoup des meilleures volleyeuses du monde", a déclaré Nguyên Thi Bich Tuyên.

Bich Tuyên, qui a été reconnue comme l’une des joueuses les plus remarquables de tous les tournois internationaux auxquels elle a participé au cours des deux dernières années, est classée N°10 dans la liste 2024 des meilleures attaquantes opposées de Volleybox.

Elle affrontera quatre des joueuses les plus titrées au monde au même poste : la championne du monde en titre Tijana Boskovic de Serbie, la championne olympique 2024 Paola Egonu d’Italie, la championne d’Europe Melissa Vargas de Turquie et la gagnante de la Golden League européenne Isabelle Haak de Suède.

Ce sera la première fois que ces quatre meilleures joueuses s’affronteront au niveau de l’équipe nationale.

Opportunité de s’améliorer

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt, qui a conduit l’équipe nationale vers ses meilleurs résultats, est désormais considéré comme l’entraîneur le plus titré de l’histoire du volley-ball du Vietnam.

Si Nguyên Tuân Kiêt est ravi de sa place au Championnat du monde, il est également conscient des défis à venir. L’équipe a besoin d’un entraînement intensif et de la participation à des tournois de haute qualité pour perfectionner ses compétences et concourir efficacement.

"C’est formidable de se qualifier pour le Championnat du monde, mais l’essentiel est de savoir comment nous nous y préparer", a-t-il déclaré.

L’entraîneur a reconnu que ses joueurs ont montré des faiblesses face à des adversaires plus forts lors de la récente Coupe VTV internationale. L’équipe doit améliorer ses techniques de défense et de récupération, tandis que ses stratégies d’attaque doivent devenir plus diversifiées pour défier différentes rivales.

L’absence de la capitaine Trân Thi Thanh Thuy, qui joue actuellement en Turquie, a laissé un vide important dans l’équipe, et Nguyên Tuân Kiêt travaille sur des solutions pour combler ce vide.

"Les joueuses ont besoin de plus de camps d’entraînement et de compétitions. Ce n’est qu’en jouant contre des adversaires plus forts que nous pouvons vraiment nous améliorer et élever nos compétences. Nous ne voulons pas subir de lourdes défaites simplement parce que nous ne jouons que dans des championnats nationaux", a-t-il indiqué.

En plus du Championnat du monde, le Vietnam participera également en 2025 aux 33e Jeux d’Asie du Sud-Est et au Championnat d’Asie. Nguyên Tuân Kiêt est déjà à la recherche de nouveaux talents pour prendre le relais lorsque les joueuses seniors ne seront pas disponibles.

"Le volleyball féminin vietnamien n’a fait des vagues que récemment en Asie du Sud-Est et en Asie. Le développement durable nécessite un investissement à long terme", a-t-il déclaré.

Nguyên Tuân Kiêt prévoit de convoquer les joueuses plus tôt que d’habitude pour un programme d’entraînement intensif à long terme qui comprendra diverses compétitions de haute qualité.

Ses vues sont partagées par le secrétaire général de la Fédération de volleyball du Vietnam, Nguyên Tri Truong, qui a déclaré que la fédération organiserait bientôt une session d’examen et de planification pour évaluer les prochaines étapes de l’équipe.

Il a également appelé à un soutien fort des entreprises pour garantir que l’équipe nationale obtienne de bons résultats sur la scène internationale.

VNA/CVN