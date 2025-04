Phú Yên accueille le Beach Tour Open féminin de la Confédération asiatique de volley-ball

>> Volley-ball : le Vietnam conserve son titre de champion à la Coupe Challenge AVC

>> Volley-ball : l'équipe féminine obtient un billet pour le Championnat du monde U21 en 2025

>> Le volley-ball vietnamien vise le haut du filet aux SEA Games 33

Il s’agit du premier grand tournoi international organisé dans cette province qui est dotée d’un littoral de près de 200 km, avec des montagnes jouxtant la mer pour créer divers baies, lagons, pic d’une beauté vierge et particulièrement attractive.

Photo : BPY/CVN

Après d’importants préparatifs, la province est prête à accueillir des athlètes du monde entier, selon Lê Hoàng Phú, directeur adjoint du Département provincia de la culture, des sports et du tourisme.

Le tournoi réunit 22 équipes de dix pays et territoire, dont l’Australie, Hong Kong (Chine), le Kazakhstan, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Japon. En tant que pays hôte, le Vietnam comptera quatre équipes participantes, qui se mesureront également aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est qui auront lieu plus tard cette année.

«Ce tournoi sportif est également l’occasion de promouvoir et de faire découvrir Phú Yên à des amis internationaux, notamment la beauté de notre plage, un lieu offrant un fort potentiel pour l’organisation de tournois régionaux et continentaux de volley-ball», a déclaré le responsable.

VTVcab diffusera tous les matchs en direct, en se connectant aux sites web de la Fédération vietnamienne de volley-ball, de l’AVC et de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) permettant ainsi au public vietnamien et international de suivre le tournoi.

La FIVB a récemment annoncé que le Vietnam était la dernière équipe asiatique après celles de la Chine, le Japon et la Thaïlande à se qualifier pour le tournoi, qui est considéré comme la Coupe du monde de volley-ball.

Selon le dernier classement de la FIVB, le Vietnam est actuellement classé 33e au monde, soit la deuxième meilleure position de son histoire, grâce à ses succès au cours des deux dernières années, notamment en remportant la Challenger Cup de l’AVC et le Championnat d’Asie de volleyball féminin des clubs, ainsi qu’une quatrième place aux Jeux asiatiques et au Championnat d’Asie, et une médaille d’argent aux SEA Games 32.

VNA/CVN