La milieu Nguyên Hoàng Nam Mi signe un tournant dans le football vietnamien

L’entraîneur en chef Mai Duc Chung a annoncé sa liste de 30 joueuses qui s’entraîneront à partir du 28 mai à Hanoï, et Nguyên Hoàng Nam Mi fait partie des milieux de terrain. L’équipe se prépare pour les qualifications pour la Coupe d’Asie 2026.

La joueuse de 22 ans est née et a grandi au Canada, mais possède un passeport vietnamien. Elle est donc éligible pour jouer pour le Vietnam.

L’entraîneur Mai Duc Chung a évoqué à plusieurs reprises la force de son équipe si elle pouvait compter à la fois des joueuses naturalisées et des joueuses vietnamiennes d’outre-mer.

Mi est sous contrat avec Hô Chi Minh-Ville et a déjà joué un rôle positif, contribuant à l’impact du club, atteignant pour la première fois la demi-finale de la Ligue des champions féminine de l’AFC.

Évaluant la joueuse, l’entraîneur Mai Duc Chung a déclaré que, comme beaucoup d’autres joueuses vivant et s’entraînant à l’étranger, Mi avait un bon physique, de meilleures qualités de jeu et une vision plus moderne du football.

"Je pense que Mi a un grand potentiel grâce à son expérience dans le milieu du football scolaire canadien, qui a été la nation leader du football féminin au monde ces dernières années".

Mi et ses coéquipières disputeront trois matchs amicaux contre des clubs locaux pendant leur entraînement, avant de se rendre au Japon pour un stage intensif du 8 au 18 juin. Les joueuses seront ensuite présélectionnés pour ne retenir que 26 joueurs.

Le Vietnam accueille le groupe E, composé de Guam, des Maldives et des Émirats arabes unis, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Asie 2026. Les matchs se dérouleront du 29 juin au 5 juillet au stade de Viêt Trì, dans la province de Phu Tho (Nord).

