Le voilier 286-Lê Quy Dôn quitte l'Indonésie pour Brunei

Le voilier 286-Lê Quy Dôn de la Marine populaire vietnamienne a quitté samedi 20 juillet le port naval indonésien de Surabaya pour Brunei, terminant avec succès son programme de visite et d'échange avec la Marine indonésienne.

Photo : VNA/CVN

Le chef de la délégation vietnamienne, Nguyên Dinh Giang, vice-directeur de l'Académie navale du Vietnam, a remercié la Marine indonésienne, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, pour son accueil chaleureux et son soutien efficace au navire lors de son voyage en Indonésie, affirmant que cela contribue à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance entre les armées et marines des deux pays.

Le colonel de la Marine, Muhammed Taufik, commandant adjoint des opérations de la base navale de Surabaya, a souhaité à la délégation navale vietnamienne un bon voyage et du succès dans sa mission.

Au cours de quatre jours en Indonésie, la délégation vietnamienne a mené à bien son plan. Il a rendu des visites de courtoisie aux autorités de la ville de Surabaya dans la province de Java oriental et au commandement de la 2e flotte, à la base navale N°5 à Surabaya, au gouverneur de l'Académie navale indonésienne, le contre-amiral Supardi et a eu un échange sportif amical avec la Marine indonésienne.

La plus grande réussite a été que 47 élèves-officiers exceptionnels de l'Académie navale du Vietnam ont reçu une formation pratique au cours de ce voyage, a déclaré Nguyên Dinh Giang.

Il s'agit de la deuxième visite du navire vietnamien en Indonésie, après la première en 2019.

VNA/CVN