Vietnam - Chili : volonté commune de booster les liens économiques et commerciaux

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a reçu ce vendredi à Hanoï son homologue chilienne des Affaires étrangères, Gloria de la Fuente, à l’occasion de sa participation à la cérémonie d’ouverture à Hanoï de la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), les 25 et 26 octobre.

Photo: baoquocte.vn

Nguyên Minh Hang a souhaité la bienvenue à Gloria de la Fuente, soulignant que la présence de la délégation chilienne au Vietnam témoignait de la détermination du Chili à s'engager, aux côtés de la communauté internationale, dans la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transnationale. Elle a ajouté que cette présence contribuait également à la promotion des relations bilatérales entre les deux pays.

Elle a affirmé que le Vietnam a toujours chéri les excellentes relations d'amitié traditionnelle établies en 1969 par le défunt président Salvador Allende et le Président Hô Chi Minh.

Elle a réaffirmé la détermination et les efforts du ministère vietnamien des Affaires étrangères pour consolider et renforcer davantage cette amitié et la coopération intégrale entre les deux pays, sur la base des accords de haut niveau conclus.

De son côté, Gloria de la Fuente, a exprimé sa joie d'effectuer sa première visite au Vietnam, avant de saluer le rôle du Vietnam dans la promotion des initiatives concernant la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la transformation numérique sur la scène internationale au cours de la période récente.

Elle s'est dite convaincue que la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï serait un plein succès. Elle a également réaffirmé que le Chili accordait une grande importance au statut et au rôle du Vietnam, et souhaitait une coopération étroite entre les deux ministères des Affaires étrangères pour élever les relations d'amitié traditionnelle et de partenariat intégral entre le Vietnam et le Chili à un nouveau sommet.

Se réjouissant du développement positif des relations bilatérales, les deux parties ont partagé la nécessité d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, en 2026, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (25 mars 1971 - 25 mars 2026).

Elles ont convenu de continuer à mettre en œuvre de manière efficace, régulière et flexible les mécanismes de consultation politique au niveau des vice-Ministres des Affaires étrangères et du Conseil de libre-échange entre les deux pays, afin de lever les difficultés et les obstacles et de porter les relations politico-diplomatiques, économiques, commerciales et d'investissement au niveau de leur potentiel respectif.

Partageant les vues sur la situation mondiale, les deux parties sont convenues de continuer à tirer parti de l'Accord CPTPP pour renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement. Elles ont souligné la nécessité de se coordonner étroitement pour l'ouverture des marchés aux produits agricoles vietnamiens et chiliens, conformément aux directives des dirigeants de haut niveau des deux pays.

En outre, elles ont convenu de renforcer la coopération au sein des organisations internationales, de promouvoir le rôle du droit international et du multilatéralisme, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans les deux régions et dans le monde.

VNA/CVN