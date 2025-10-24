Vietnam - Bulgarie

La coopération parlementaire, pilier important du partenariat stratégique

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et la présidente de l'Assemblée nationale bulgare, Natalia Kiselova, se sont rencontrés à Sofia le 24 octobre, qualifiant la coopération parlementaire de pilier important du partenariat stratégique entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance de la première visite du dirigeant vietnamien en Bulgarie, Natalia Kiselova a déclaré que son pays attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Vietnam, son partenaire fiable et important en Asie du Sud-Est, et soutient cette coopération.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa gratitude à la Bulgarie pour son soutien indéfectible au Vietnam pendant la lutte pour l'indépendance et la réunification, ainsi que pour ses efforts de développement actuels. Il a également remercié le pays pour avoir contribué à la formation de dizaines de milliers d'étudiants de premier et deuxième cycles, d'experts et de travailleurs qualifiés pour le Vietnam dans divers domaines, contribuant ainsi à l'amitié entre les deux peuples. Il a également informé son hôte des résultats de ses entretiens avec le président bulgare, Roumen Radev, et de la Déclaration commune sur le renforcement des relations bilatérales en un partenariat stratégique. Ce partenariat, a-t-il déclaré, a ouvert un nouveau chapitre pour leurs relations, créant une dynamique de développement intense, substantiel et efficace, contribuant ainsi au progrès global de chaque pays.

La présidente de l’Assemblée nationale Natalia Kiselova a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, décrivant ce nouveau partenariat comme une preuve de la croissance vigoureuse et de la connectivité stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie. Elle a jugé ce partenariat crucial, alors que les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement dans un contexte mondial instable.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération parlementaire. Ils ont convenu de renforcer leur coopération à l'avenir, notamment en multipliant les visites et les réunions de haut niveau, ainsi que celles entre commissions parlementaires, afin de partager informations et expériences et de faciliter la collaboration dans des domaines prometteurs, notamment les sciences et technologies, notamment les technologies de l'information, l'industrie pharmaceutique et l'agriculture de pointe.

Ils ont également convenu de poursuivre la mise en œuvre fructueuse des accords de coopération signés par les deux gouvernements, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l'agriculture et de l'éducation, et de promouvoir la signature de nouveaux accords et mécanismes de coopération.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé d'accélérer la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les deux parlements et de mettre en œuvre le rôle du groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Bulgarie. Il a suggéré que le pays européen applique prochainement l'exemption de visa aux citoyens vietnamiens afin d'attirer davantage d'investissements et de stimuler les échanges interpersonnels de manière durable, efficace et substantielle.

Les pays devraient continuer à renforcer leur coordination au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux, a-t-il ajouté.

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour favoriser les relations entre l'Assemblée nationale bulgare et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a déclaré le leader du Parti.

Par ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale bulgare, Natalia Kiselova, a affirmé que l'Assemblée nationale bulgare soutiendrait et promouvrait activement la mise en œuvre des orientations de coopération énoncées dans la déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm a transmis à son hôte les salutations et l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à se rendre au Vietnam.

VNA/CVN