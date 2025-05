La sous-commission des documents du Ier Congrès de l’organisation du Parti de l'AN se réunit

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la réunion, Trân Thanh Mân, a déclaré que le 1er Congrès de l’organisation du Parti de l'AN aurait lieu en septembre lorsque le pays célébrerait le 80e anniversaire de la Fête nationale et se préparerait au 80e anniversaire des premières élections générales pour élire l'AN du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026). En particulier, dans le contexte de la rationalisation de l'appareil dans l’ensemble du pays, le Bureau Politique a publié de nombreuses Résolutions importantes créant les conditions permettant à l’AN de renouveler sa réflexion en matière d’élaboration des lois, de supervision et de prise de décision sur les questions nationales importantes pour faire entrer le pays dans une nouvelle étape de développement de la nouvelle ère.

Le plus haut législateur a demandé aux membres de la sous-commission de se concentrer sur la discussion et de donner des avis spécifiques sur les grandes lignes du rapport politique à soumettre au Congrès et de déployer l'élaboration du projet de rapport politique.

Il faut identifier des contenus et des solutions révolutionnaires liées aux objectifs de croissance, aux tâches de développement socio-économique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, à la construction du Parti et du système politique, à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, a-t-il exhorté avant d’ajouter la nécessité de préciser franchement les limites et les défauts qui n’ont pas été réglés.

Les documents proposés doivent être réalisables, concis et concentrés sur les tâches les plus spécifiques du Comité du Parti de l'AN afin que ce dernier puisse diriger de manière globale le travail législatif, exercer une supervision suprême et décider des questions importantes du pays, a conclu le chef de l’organe législatif.

VNA/CVN