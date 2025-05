Le Vietnam et le Vanuatu renforcent leur amitié historique



À cette occasion, l'ambassadeur a rencontré le Premier ministre du Vanuatu, Jotham Napat, ainsi que des dirigeants des ministères de l'Agriculture, de l'Élevage, des Forêts, de la Pêche et de la Biosécurité, des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur...

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des lettres de créance, le président Nikenike Vurobaravu a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays ayant remonté aux années 1920, lorsque les premiers Vietnamiens étaient arrivés dans ce pays.

Il a également exprimé l’espoir que la coopération bilatérale serait renforcée dans des domaines tels que l’agriculture, le commerce, l’éducation, la réponse au changement climatique et les échanges culturels. Il a estimé les contributions de la communauté vietnamienne au pays de résidence et aux relations entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le diplomate vietnamien, le Premier ministre Jotham Napat a exprimé son désir de visiter le pays pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la marine, de la pêche et de l'éducation.

Il a également proposé que les deux pays signent prochainement un accord d'exemption de visa dans le but de promouvoir la coopération touristique et les échanges entre les peuples.

Les représentants des ministères du Vanuatu ont souligné leur engagement à travailler avec les agences vietnamiennes et l'ambassade du Vietnam en Australie pour mettre en œuvre les initiatives de coopération discutées, en donnant la priorité à la mise en œuvre du protocole d'accord sur la coopération technique et au développement signé en 2014 et en promouvant la signature d'un nouveau protocole d'accord sur la coopération en matière de pêche et la mise en place d'une ligne directe contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

De son côté, Pham Hùng Tâm a affirmé que le Vietnam appréciait toujours les relations d'amitié traditionnelles avec Vanuatu et était disposé à renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche, de l'éducation, du tourisme et de la réponse au changement climatique.

Il a également demandé au Vanuatu de continuer à soutenir le Vietnam dans les forums internationaux, notamment lors des élections des juges du Tribunal international du droit de la mer pour la période 2026-2035 et dans le processus d'adhésion à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (Western and Central Pacific Fisheries Commission-WCPFC).

Dans le cadre de sa mission, l’ambassadeur a rencontré la communauté vietnamienne au Vanuatu, l’encourageant à maintenir la solidarité, à respecter les lois locales et à jouer un rôle important dans les relations entre les deux pays.

VNA/CVN